Natália Subtil -de 37 años de edad- tomó una firme decisión y su hija no estará a La Granja VIP con Sergio Mayer Mori.

El 21 de noviembre es el cumpleaños de Mila Mayer Subtil, por lo que la producción de La Granja VIP habría solicitado que la menor visitara a su padre.

Natália Subtil aclara que su hija no estará en La Granja Vip

Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- y su padre insisten en hablar de Natália Subtil, por lo que la modelo tomó una decisión por el bien de su hija.

La modelo compartió un comunicado para aclarar que su hija no aparecerá en La Granja VIP con motivo de su cumpleaños número 9.

“Por espeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality” Natália Subtil

Natalia Subtil aclara que su hija no participará en La Granja VIP (X/@SergioMayerb)

Al parecer, se tenía previsto que la menor acudiera a La Granja VIP a visitar a su papá o que le enviara un mensaje por su cumpleaños.

Natália Subtil menciona que ante las lamentables declaraciones de Sergio Mayer -de 59 años de edad- y Sergio Mayer Mori, ella no accederá a que su hija participe en el reality .

“De igual forma, no realizará ningún video ni contenido solicitado por la producción, ni cualquier otra actividad de carácter similar”. Natália Subtil

Recordemos que cuando Sergio Mayer Mori entró a La Granja VIP, lo acompañó su hija.

Pero, el participante de La Granja VIP y sus padre han insistido en hablar mal de Natália Subtil.

Natália Subtil (Instagram | @nataliasubtil)

Sergio Mayer enfurece por la decisión de Natália Subtil

Como era de esperarse, Sergio Mayer arremetió contra Natália Subtil por no permitirle entrar a La Granja VIP con Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer compartió el comunicado de Natália Subtil en X y expresó su molestia.

“Para quienes preguntan su estará Mila con su papá el día de hoy por su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera” Sergio Mayer

Según Sergio Mayer, Mila Mayer Subtil sí quiere ingresar a La Granja VIP para estar con su papá, pero Natália Subtil es quien se niega.

Ella aclaró en su comunicado que la decisión de no dejar que su hija aparezca en la Granja VIP, es por el bien de su integridad y nadie influyó.

Recientemente, Sergio Mayer volvió a declarar en entrevista con Ernesto Buitrón, que Sergio Mayer Mori fue víctima de Natália Subtil.