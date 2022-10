Sentencia Pablo Lyle: Adrián Di Monte se disculpa por juzgarlo severamente; esto dijo luego de que una jueza en Miami, Florida, lo declaró culpable de la muerte de Juan Ricardo Hernández de 63 años de edad.

El martes 4 de octubre se dio a conocer que Pablo Lyle de 35 años de edad permanecerá en custodia hasta que se determine la condena el próximo 26 de octubre. Durante la resolución de su juicio el actor estuvo acompañado de su esposa Ana Araujo.

Fue en marzo 2019 que se difundió un video en donde se podía observar cómo Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández en un incidente de tránsito.

Tras viralizarse las imágenes, Adrián Di Monte de 32 años de edad arremetió en contra de Pablo Lyle por sus acciones, sin embargo a tres años de sus palabras el actor reculó y pidió disculpas por sus declaraciones.

A tres años de que se acusó a Pablo Lyle de homicidio involuntario, el jurado -compuesto por 6 personas- llegó a la conclusión de que el actor era culpable de la muerte de Juan Ricardo Hernández.

Pablo Lyle permanecerá en custodia hasta que se determine la condena el próximo 26 de octubre. Tras darse a conocer la sentencia, varios famosos han reaccionado mostrando su apoyo en estos momentos difíciles.

A través de las redes sociales se difundió un video en donde Adrián Di Monte pidió disculpas luego de que en el pasado juzgó duramente a Pablo Lyle y había pedido que se le castigará severamente por su acción.

En el video compartido por el programa ‘Fórmula Dominical’, Adrián Di Monte reculó y señaló que no fue correcto haberse expresado de esa manera de Pablo Lyle.

Adrián Di Monte destacó que lo único que hizo con su publicación de Pablo Lyle fue causar controversia, algo que no le gusta para nada.

Durante su conversación, Adrián Di Monte se mostró arrepentido de haber hablado sobre el caso de Pablo Lyle aunque en ese momento lo hubiera pensado.

Adrián Di Monte destacó que si pudiera regresar el tiempo atrás quitaría su publicación porque él no es nadie para juzgar a otra persona.

“Si pudiera darle el tiempo atrás, no lo hubiera hecho público. Le deseo lo mejor, honestamente mucha fuerza, a todos los involucrados y ¿quién soy yo para juzgar? Siento que he aprendido a lo largo de estos años y he madurado”

A través de sus redes sociales, Adrián Di Monte compartió el video en donde se puede ver el incidente de Pablo Lyle y señaló que era indignante que hubiera reaccionado de esa manera.

Adrián Di Monte escribió que esperaba que todo el peso de la ley le cayera a Pablo Lyle pues se trataba de una persona mayor a la que había golpeado.

En su publicación, Adrián Di Monte señaló que Pablo Lyle no es un hombre pues asesinó a un hombre cobardemente.

“Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia esto es asesinato cobarde y reza por que no vayas a la cárcel en Miami y no me vengan con mamadas no se trata de ser mexicano ni cubano, se trata de ser un hombre derecho y no un pinche abusador cobarde”

Adrián Di Monte