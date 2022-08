A poco de haberse establecido la fecha y el lugar del juicio de Pablo Lyle, acá te contamos quién es el actor mexicano acusado del homicidio de un hombre en 2019.

Pablo Lyle es un actor mexicano, de 35 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa. Nació un 18 de noviembre de 1986.

Emergido del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), Pablo Lyle inició su carrera en el mundo del modelaje a los 17 años de edad.

Sin embargo, se decidió por la actuación, en el 2006 apareció por primera vez en una telenovela, tuvo una breve participación en “Código postal”.

Pablo Lyle (Agencia México)

Atraído por el mundo de la ficción, en 2009 el actor mexicano se metió en la piel de Baldomero Perea Olmos en el melodrama “Verano de amor” y dos años después fue parte de “Una familia con suerte”.

Por su buen desempeño sumó a su currículum las telenovelas: “Cachito de cielo” (2012), “Por siempre mi amor” (2013), “La sombra del pasado” (2014), “Corazón que miente” (2016) y “Mi adorable maldición” (2017).

Además de hacer televisión, Pablo Lyle llegó al cine siento “Virreyes vs Godínez” su más importante película.

Mientras que en teatro, donde incursionó el 2013, estelarizó las puestas en escena “Cuatro XXXX”, “Divorciémonos mi amor” y “Mi amiga la gorda”.

En cuanto al terreno personal, el actor está casado con Ana Araujo, con quien tiene un hijo en común de nombre Mauro.

La pareja se casó en 2014 y hace unos meses, a través del programa Chisme No Like, se aseguró una ruptura; sin embargo, ésta no se ha confirmado pero tampoco desmentido.

Ana Araujo y Pablo Lyle. (Agencia México)

Pablo Lyle está acusado de homicidio

Pablo Lyle ha estado alejado de la televisión durante 3 años, tiempo en que ha estado bajo arresto domiciliario en Miami, Estados Unidos por estar acusado de homicidio.

En 2019 la vida del actor mexicano dio un giro inesperado cuando Pablo Lyle golpeó a un hombre de origen cubano tras un accidente automovilístico.

Debido a que pagó una fianza de 5 mil dólares (más de 100 mil pesos) ha permanecido bajo arresto domiciliario.

Su nombre vuelve a sonar fuerte debido a que el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el juicio que determinará si es culpable o inocente de la muerte que se le atañe.