Este 4 de octubre de 2022 se dio a conocer el veredicto en el caso de Pablo Lyle por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hecho que ocurrió en 2019.

Tras la revisión exhaustiva de pruebas, Pablo Lyle fue encontrado culpable de homicidio involuntario por lo sucedido con Juan Ricardo Hernández en una calle de Miami.

Juan Ricardo Hernández era un hombre de origen cubano, quien llegó y residía de manera legal en Estados Unidos desde hace varios años, junto a su pareja Mercedes Arce, y su hijo.

Al momento del incidente con Pablo Lyle, Juan Ricardo Hernández contaba con 63 años de edad y se encontraba retirado del trabajo, conduciendo su auto con rumbo desconocido hasta el momento.

Además de la familia que vivía con el en Miami, Juan Ricardo Hernández tenía a sus padres en Cuba, con los que se mantenía en contacto de manera constante; ahí también vive Carlos, su hermano.

En palabras de Silvia, la madre de Juan Ricardo Hernández, el era un hombre bueno y que no era agresivo; cosa que también mencionó su hijo, declarando que era un buen padre.

Asimismo, también se reveló que al momento del encuentro con Pablo Lyle, Juan Ricardo Hernández tenía pocos días de haber sido operado de la rodilla, por lo que no podía caminar muy bien.

Juan Ricardo Hernández habría pedido a Pablo Lyle que no le pegara

Algo que ha destacado ahora que Pablo Lyle fue declarado culpable por la muerte de Juan Ricardo Hernández, es que segundos antes del golpe que le quitó la vida, pidió al actor que no lo agrediera.

De acuerdo con lo reportado por Univision en ese momento, testigos que vieron lo sucedido, escucharon a Juan Ricardo Hernández diciéndole a Pablo Lyle que no le pegara.

Cuando Juan Ricardo Hernández vio a Pablo Lyle dirigirse hacía él, lo último que alcanzó a decir fue “espérate no, no, no me vayas a dar”, según el testigo.

Pablo Lyle (Agencia México)

Además se menciona que Pablo Lyle golpeó en dos ocasiones a Juan Ricardo Hernández, de ahí que cayera noqueado y sufriera las lesiones en el craneo que acabaron con su vida tras 4 días en coma.

Carlos, el hermano de Juan Ricardo Hernández, mencionó que entendía hasta cierto punto a Pablo Lyle; sin embargo, huyó después de dar el golpe y eso hacía aún más graves las cosas.

En su momento Pablo Lyle argumentó que Juan Ricardo Hernández estaba armado y que lo hizo en defensa propia; pero las pruebas demostraron lo contrario, de ahí que se afirmara su culpabilidad.

Con información de Univision, Despierta América, Info7 y BBC.