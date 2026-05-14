Previo a sus conciertos en México, J Balvin sorprende a sus seguidores al visitar el Mercado Medellín, ubicado en la colonia Roma Norte de la CDMX.

J Balvin acudió a este tradicional mercado para consumir alimentos y bebidas, mostrando una actitud sencilla que fue celebrada por los comerciantes locales.

Así fue la visita de J Balvin al Mercado Medellín en la Roma previo a sus conciertos en México

J Balvin sorprendió al visitar el Mercado Medellín para poder disfrutar del menú gastronómico que ofrece este icónico lugar de la colonia Roma Norte.

El cantante #JBalvin visitó ayer el famoso Mercado de Medellín de la Col. Roma, donde sorprendió a los locatarios y clientes con su llegada. #NoticiasImagen #ImagenNoticias530 con @MARLENE_STAHL @nuriagv @BrisseidaMoya pic.twitter.com/pyC533JEjM — Imagen Noticias 5:30 (@imagen530) May 14, 2026

El cantante colombiano comió en un puesto de mariscos del mercado, pero también probó los productos de otros negocios como el de doña Leticia Garduño, quien vende licuados.

De acuerdo con algunos locatarios, J Balvin mantuvo una actitud muy sencilla, pese a que algunas personas se le acercaban por su fama.

Para los dueños de los puestos, la presencia de la estrella internacional representa una señal de esperanza y promoción ante las bajas ventas que se han registrado en el Mercado Medellín.

Los locatarios confían en que la visita de J Balvin atraiga a más visitantes al Mercado Medellín, que se destaca por ofrecer productos internacionales, especialmente de Colombia, y gastronomía típica.

J Balvin compartió una imagen en la que muestra el alboroto que se armó durante su visita al Mercado Medellín y es que algunos medios se hicieron presentes para conseguir unas declaraciones del cantante.

J Balvin visita el Mercado Medellín en la Roma previo a sus conciertos en México (@jbalvin / Instagram )

J Balvin llega al Palacio de los Deportes de la CDMX

J Balvin ya se encuentra en México y es que ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “Back to the Rayo Tour”.

Se espera que durante su concierto, J Balvin incluya algunos de sus más grandes éxitos, así como sus canciones más recientes que muestran su nueva propuesta musical.

Los conciertos de J Balvin en México se encuentran programados para el 14 y 15 de mayo a las 20:00 horas.

Tras su exitosa participación como headliner en el Coca-Cola Flow Fest a finales de 2025, J Balvin prometió un regreso triunfal a México con una producción de primer nivel.

Las autoridades recomiendan a los asistentes del concierto de J Balvin llegar con anticipación, ya que el acceso al recinto suele complicarse debido al intenso tráfico de la zona en días de evento.