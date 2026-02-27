Sandra Echeverría denunció el 26 de febrero de 2026 la estafa que vivió invirtiendo en Meta Exchange Capital; ahora la Policía de Investigación detuvo a dos de los implicados.

Pese a las detenciones, aún hay una mujer que oscila como CEO y Fundadora de Meta Exchange Capital que está prófuga de la justicia.

Implicados en fraude de Meta Exchange Capital denunciado por Sandra Echeverría son detenidos; hay una prófuga

La actriz Sandra Echeverría de 41 años de edad, compartió que fue estafada por Meta Exchange Capital al realizar una inversión, explicando que dos de los tres implicados ya fueron detenidos.

Según Sandra Echeverría al acudir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) la Policía de Investigación logró la detención de dos personas implicadas en el fraude de Meta Exchange Capital.

Información dada por el reportero Antonio Nieto, se trata de Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, acusados de estafar a “cientos de inversionistas” con 72 millones de pesos.

Sin embargo, también se dejó claro por Sandra Echeverría y el reportero, que la Policía de Investigación aún está tratando de detener a la tercera implicada que sería Nazaret Rodríguez, que se nombra como CEO y Fundadora de Meta Exchange Capital.

Nazaret Rodríguez, CEO y Fundadora de Meta Exchange Capital. (LinkedIn/nazaret-rodriguez)

Según la información de la página de Meta Exchange Capital, Nazaret Rodríguez tiene “más de 20 años de experiencia en compra y venta de activos financieros” a nivel internacional.

Mientras que Patrick Rodríguez forma parte de la Mesa Directiva de Meta Exchange Capital bajo el cargo de Contralor Financiero.

Respecto a la detenida Mariana Guzmán, Meta Exchange Capital la menciona como Vicepresidenta.

Meta Exchange Capital continúa operaciones pese a denuncia de fraude por Sandra Echeverría

Se detuvieron a dos de las tres personas implicadas en el fraude de Meta Exchange Capital que Sandra Echeverría acusó. Sin embargo, la empresa sigue operando.

Pese a las acusaciones y detenciones por la Policía de Investigación, Meta Exchange Capital externó a través de un comunicado que sus operaciones continúan pese a los procesos legales iniciados.

“Meta Exchange Capital informa a todos nuestros asociados y a la opinión pública que nuestras operaciones continúan desarrollándose con absoluta normalidad”. Comunicado de Meta Exchange Capital.

Asimismo, argumentan que confían en las leyes “y en el Estado de Derecho”, así que cooperarán con el “desarrollo de las actuaciones legales”.

“Como organización, somos profundamente respetuosos de la legalidad y colaboraremos en lo que sea necesario, con la certeza de que el proceso se resolverá conforme a la justicia y a la transparencia”. Comunicado de Meta Exchange Capital.