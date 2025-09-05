El jueves 4 de septiembre murió el legendario diseñador italiano Giorgio Armani, a los 91 años de edad.

La noticia, confirmada por el Grupo Armani, sacudió tanto a la industria de la moda como del espectáculo, provocando que celebridades de todo el mundo expresaron su dolor y admiración por el icónico diseñador.

Uno de ellos fue el actor Samuel L. Jackson, quien le dedicó un emotivo mensaje de adiós y un sentido homenaje al diseñador en la red social X.

Samuel L. Jackson le dice adiós a Giorgio Armani (@SamuelLJackson / X)

Así se despidió Samuel L. Jackson de su amigo Giorgio Armani

A través de su cuenta @SamuelLJackson, el actor de 76 años de edad le agradeció a Armani por su larga amistad y le deseó “paz eterna”.

“Gracias, Sr. Giorgio Armani, por sus incontables años de amistad, colaboración y dedicación a su arte visionario. Que Dios lo bendiga al recibirle en la paz eterna”, escribió el actor.

Samuel L. Jackson acompañó el mensaje con cuatro fotos inéditas junto al diseñador, en la que aparece probándose trajes en su atelier.

Ambos forjaron una estrecha amistad que inició en la década de los 90, cuando se conocieron en Hollywood.

Samuel L. Jackson le dice adiós a Giorgio Armani (@SamuelLJackson / X)

Otras celebridades también se manifestaron tras la muerte de Giorgio Armani

La publicación de Samuel L. Jackson se viralizó en minutos, generando miles de reacciones de fans y colegas, quienes le desearon condolencias a la familia y expresaron su pesar por la muerte.

Otras celebridades que expresaron sus condolencias fueron Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Donatella Versace y Victoria Beckham, quienes despidieron al diseñador con palabras cargadas de admiración y cariño.

Por el lado del público, se pudieron leer mensajes como: “Qué triste pérdida. Mis condolencias a su familia y amigos. #RIPGiorgioArmani“; ”Dios bendiga su alma por siempre"; “excelentes fotos de todos ustedes. Descanse en paz una leyenda de la moda”.

Samuel L. Jackson le dice adiós a Giorgio Armani (@SamuelLJackson / X)

Giorgio Armani fue uno de los diseñadores pioneros en vestir a las estrellas de Hollywood

Giorgio Armani revolucionó la moda desde 1975 con su estilo minimalista, elegante y poderoso, que lo llevó a incursionar en Hollywood, vistiendo a estrellas como Richard Gere hasta Jessica Chastain.

Su visión trascendió la moda: influyó en el cine, la arquitectura y el arte contemporáneo. Ralph Lauren lo describió como “un hombre que vivió con humildad y amor por la vida”.

Anna Wintour destacó su capacidad para entender a las mujeres y su impacto cultural global.