Ante la reciente muerte de Giorgio Armani a los 91 años de edad, al parecer el diseñador italiano habría dado señales de su partida.

Pues la ausencia de Giorgio Armani en la Semana de la Moda en Milán habría sido una señal clara, pues su estado de salud no era del todo bueno.

Ausencia de Giorgio Armani en la Semana de la Moda en Milán habría sido una señal de su muerte

Este 4 de septiembre la muerte del diseñador italiano Giorgio Armani ha conmocionado a la industria de la moda, sin embargo, las primeras señales ante su lamentable pérdida habrán sido cuando se ausentó de la Semana de la Moda en Milán.

Luego de que en la pasada Semana de la Moda en Milán, por primera vez Giorgio Armani no acudió a sus desfiles.

Pues tal y como la casa de moda informó en ese entonces, Giorgio Armani se encuentra convaleciente tras ser hospitalizado, sin detalles del por qué.

“Deseamos informar que el señor Armani, actualmente convaleciente en casa, no estará presente en sus dos desfiles. En su lugar, saludará al público Leo Dell’Orco, responsable de diseño de las colecciones masculinas”.

Giorgio Armani desfila en silencio por conflicto en Ucrania (MIGUEL MEDINA / AFP / AFP)

¿De qué estaba enfermo el diseñador Giorgio Armani?

Tras su muerte, se dice que el famoso diseñador de moda, el italiano Giorgio Armani esta enfermo.

Según medios locales habían informado hace unos meses, que el diseñador Giorgio Armani había estado en el hospital durante algunos días debido a una infección pulmonar, en julio pasado.

Misma infección pulmonar, que habría obligado a Giorgio Armani a ser internado, y la razón por la que se ausentó de la Semana de la Moda en Milán.

Y pese a que el diseñador italiano Giorgio Armani, fue dado de alta, tuvo que quedarse en su casa de Via Borgonuovo, de Milán para su recuperación.

Tras esto, no se volvió a hablar del estado de salud del diseñador Giorgio Armani, hasta ahora en su muerte.

Sin embargo, de manera oficial no se dio información alguna sobre la causa de la muerte de Giorgio Armani.