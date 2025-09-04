Giorgio Armani estableció minuciosamente a sus herederos y dejó como sucesora de la marca a su hermana, quien tiene 86 años de edad.

El jueves 4 de septiembre murió el legendario diseñador Giorgio Armani a los 91 años de edad, dejando una fortuna de más de 262 mil millones de pesos.

Giorgio Armani dejó su marca protegida y al resguardo de su familia

Lo amantes de Armani se preguntan qué pasará con la marca de lujo, pero Giorgio Armani planificó el control de su legado.

Giorgio Armani no tuvo herederos directos, pero fraccionó la empresa entre su allegados y familiares.

Giorgio Armani (AGENCIA MÉXICO )

El diseñador estableció en 2016 cómo se manejaría Armani tras su muerte, restricciones y reglas de estilo que deben cumplir sus productos siempre.

Los sucesores de Armani son:

Rossana Armani, de 86 años de edad; hermana

Silvana Armani, de 69 años de edad; sobrina

Roberta Armani, de 54 años de edad; sobrina

Andrea Camerana, de 55 años de edad; sobrino

Pantaleo Dell’Orco, de 72 años de edad; diseñador y mano derecha:

Estas personas forman parte de un consejo administrativo de grupo Armani.

La fundación Armani obtendrá el 0.1% de la compañía y se encargará de que la marca siga con los valores ética y estética que la caracteriza.

El 99.9% de Armani queda en manos de los 6 miembros que están en el consejo administrativo encabezado por Rossana Armani, hermana de Giorgio Armani.

Muere Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, a los 91 años de edad (Luca Bruno / AP)

El testamento de Giorgio Armani se abrirá en septiembre de 2025

Giorgio Armani dejó su empresa en manos de su hermana, sobrinas y Pantaleón Deli’Orco, quien fue su mano derecha.

El testamento de Giorgio Armani se abrirá semanas después de su muerte, pero antes de que finalice septiembre de 2025.

Armani es una empresa global que cuenta con 650 tiendas en el mundo y una facturación anual de 37 mil millones de pesos .

Giorgio Armani buscaba que su marca quedara en manos de su familia y continuara con la esencia original desde su fundación en 1975.