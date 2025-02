Kendrick Lamar -de 37 años de edad- arrasó en el medio tiempo del Super Bowl 2025 con la aparición de Samuel L. Jackson para abrir el espectáculo.

Caracterizado como el Tío Sam, el actor y productor de cine, Samuel L. Jackson, abrió el esperado medio tiempo del Super Bowl 2025.

Además, Kendrick Lamar se dio el lujo de llevar a más artistas invitados a su presentación en el evento deportivo.

Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (CHRIS GRAYTHEN / Getty Images via AFP)

Kendrick Lamar abre el medio tiempo del Super Bowl 2025 con Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson -de 76 años de edad- abrió el medio tiempo del Super Bowl 2025 disfrazado del Tío Sam de Estados Unidos.

Segundos después de su presentación, Kendrick Lamar apareció en el Caesars Superdome para los 13 minutos de espectáculo musical.

El primer escenario de Kendrick Lamar fue una plataforma luminosa con un auto clásico en el fondo, además de bailarines vestidos de colores rojo, blanco y azul rey.

Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

Había bastantes expectativas alrededor del show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025, pues el cantante tuvo un exitoso paso por los Premios Grammy 2025.

Los fans esperaban que Kendrick Lamar cantara en vivo su canción más famosa en este momento, Not Like Us, y no salieron decepcionados.

Pues el setlist de canciones de Kendrick Lamar para el medio tiempo del Super Bowl 2025 estuvo compuesto por:

SieZI Ditch

squabble up

HUMBLE.

Euphoria

peekaboo

Luther

All the Stars ft. SZA

Not Like Us

TV off

Kendrick Lamar y SZA en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (CINDY ORD / Getty Images via AFP)

Kendrick Lamar invitó a estas artistas al medio tiempo del Super Bowl 2025

Kendrick Lamar no hizo solo el medio tiempo del Super Bowl. Además de Samuel L. Jackson, llevó a algunos artistas invitados.

La primera en salir fue SZA vestida de rojo, con quien cantó su tema en conjunto “All the Stars”.

Después vimos a Mustard, con una chamarra de piel de colores amarillo con negro, para interpretar “TV off” con Kendrick Lamar.

Mustard y Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

Más adelante, aunque sin cantar, apareció Serena Williams en la pantalla del Super Bowl 2025 vestida de color azul.

Serena Williams en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (EMILEE CHINN / Getty Images via AFP)

A continuación, te dejamos el video completo del medio tiempo del Super Bowl 2025 con Kendrick Lamar y Samuel L. Jackson como protagonistas.

De quienes, como ya es costumbre, se critica que “no estuvieron a la altura” y que “quedaron a deber” con su espectáculo musical.