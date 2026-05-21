La cantante mexicana Luisa Almaguer llega con conciertos íntimos para sus fan a el Chico de la CDMX este 21 y 22 de mayo.

Así que les traemos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos del 21 y 22 de mayo de Luisa Almaguer en Chico:

Apertura de puerta: 6:00 de la tarde

Meet&Greet: 8:00 de la noche

Happy Hours: De las 9:00 a las 10:00 de la noche

Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Tocará el tracklist completo de Miljillo (6 temas)

Duración del evento: Se estima 4 horas entre convivencia y concierto

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la media noche

Luisa Almaguer

Luisa Almaguer en Chico celebra 10 años tocando su álbum debut Miljillo

El Chico será el recinto para celebrar los 10 años de carrera musical de Luisa Almaguer por lo que serán dos conciertos especiales.

Por lo que previo a sus conciertos, Luisa Almaguer tendrá una convivencia con sus fans con un Meet&Greet.

Tras ello, Luisa Almaguer estará tocando su por completo su álbum debut Miljillo, el cual tiene el siguiente setlist de canciones: