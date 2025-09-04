La industria de la moda está de luto, murió Giorgio Armani, quien fue una figura importante en la vida de Alejandro Maldonado, el ex yogateacher de Hoy.

Por lo que mediante redes sociales, el ex yogateacher de Hoy, Alejandro Maldonado, cuyo nombre tomó fuerza por su paso en el matutino, dio el último adiós a Giorgio Armani.

Muerte de Giorgio Armani destapa que era allegado a Alejandro Maldonado, el ex yogateacher de Hoy

Vía Instagram, Alejandro Maldonado destapó lo que nadie esperaba. El ex yogateacher de Hoy, era cercano a Giorgio Armini, quien murió este 4 de septiembre a los 91 años.

A la par que expresó su tristeza por la muerte Giorgio Armani, el ex yogateacher de Hoy, Alejandro Maldonado, reveló haber conocido al rey de la moda italiana años atrás.

El maestro de yoga y el diseñador de moda se conocieron en Nueva York a principios de los años 2000.

Por lo que Alejandro Maldonado, de 48 años de edad, hoy confiesa que, además de su estilo y su buen gusto, admiró su mente y su visión.

Incluso fue su mente de inspiración para practicar yoga y estudiar todos sobre esta disciplina espiritual, física y mental.

“Tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años, lo admiré siempre, su estilo, sus líneas, su mente, su gusto, su visión, cruzar palabras con el me inspiró mucho más de lo que pude imaginar, me incitó no solo a practicar Yoga sino a estudiarlo” Alejandro Maldonado

Alejandro Maldonado (@yogalejandro / Instagram)

Por lo que agradece que Giorgio Armani sembrara la semilla Zen que hoy predomina en su vida.

“Gracias por esa semilla ZEN tan potente que dejaste en mi. Glup… Descanse en paz" Giorgio Armani

Alejandro Maldonado junto a Giorgio Armani (@yogalejandro / Instagram)

¿De qué murió Giorgio Armani?

Por medio de un comunicado firmado por Armani Group, se anunció la muerte de Giorgio Armani, quien en sus últimos momentos estuvo acompañado de familiares y amigos.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Giorgio Armani murió en Milán a causa de una enfermedad no especificada .

Semanas antes de su muerte, el diseñador de moda ingresó al hospital por una infección pulmonar, lo que lo obligó -en su momento- a cancelar diversos compromisos.

El pasado mes de junio se ausentó de dos desfiles en la semana de la moda en París, donde se presentaron las colecciones primavera-verano 2026.

Muere el diseñador Giorgio Armani. (Eduardo Díaz / SDP Noticias)

Cabe señalar que el funeral de Giorgio Armani será privado. El fin de semana se llevará a cabo una ceremonia cerrada en el Teatro Armani, ubicado en Milán.