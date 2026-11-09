Salma Hayek se conmovió por la victoria demócrata en Texas y el voto latino durante las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos.

Creo que es un momento importante para los latinos porque a través de cambiar un estado tan importante como Texas, gracias a nosotros, al poder que tenemos en números y en que participamos, y es como que tomamos nuestro poder, y fue la mejor manera de confrontar todas las injusticias que han habido durante esta administración para los inmigrantes. Salma Hayek, actriz

Durante una entrevista, la actriz resaltó el impacto de la comunidad hispana para conseguir un triunfo en un estado históricamente republicano.

Victoria demócrata en Texas conmueve a Salma Hayek

Con la voz entrecortada, Salma Hayek destacó la victoria demócrata en Texas.

Salma Hayek reconoció que su reacción era por lo que sufren los migrantes actualmente, pero también por el triunfo que consiguieron los latinos.

Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

La elecciones intermedias en Estados Unidos fueron históricas en Texas, ya que Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina en ganar la gubernatura, derrotando al republicano Greg Abbott.

Mientras que James Talarico se impuso a Ken Paxton, logrando el primer triunfo demócrata en un escaño en el Senado de Texas desde el año 1988.

Además, el cantante de música texana, Bobby Pulido, logró un escaño en la Cámara de Representantes tras derrotar a la congresista Mónica De La Cruz.

El voto latino tuvo un gran impacto en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Reportes indican que cerca de 1.6 millones de latinos acudieron a las urnas a votar en Texas, cifra superior a los 900 mil de las elecciones pasadas.

Tanto las políticas migratorias, como las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las medidas de la administración de Donald Trump, influyeron en los votantes latinos para elegir al partido demócrata.