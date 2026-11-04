Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, destacó la importancia del voto latino en Estados Unidos luego de los triunfos de Xavier Becerra y Gina Hinojosa.

Xavier Becerra ganó la gubernatura de California siendo el primer latino con raíces mexicanas en lograrlo, en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.

Gina Hinojosa ganó la gubernatura de Texas tras 12 años de gobierno del republicano Greg Abbott.

Ariadna Montiel resalta triunfos sin precedentes de Becerra e Hinojosa

Ariadna Montiel dijo que ambos triunfos no tiene precedentes y en el caso de Texas, Gina Hinojosa derrotó la hegemonía republicana.

“Las elecciones intermedias en Estados Unidos marcan un hito histórico impulsado por el poder del voto latino. En California, Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador hispano en más de 150 años, mientras que en Texas, Gina Hinojosa logra un triunfo sin precedentes al derrotar la hegemonía republicana…” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La dirigente morenista dijo que ambos triunfos demuestran la importancia de la comunidad mexicana como motor económico en Estados Unidos y su fuerza popular.

Ariadna Montiel recordó las palabras de Abraham Lincoln al decir que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Ariadna Montiel destaca soberanía y cooperación entre México y Estados Unidos

Ariadna Montiel dijo que respetan la soberanía y la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos.

También destacó la cooperación para prosperidad compartida como un camino de integración para las dos naciones.