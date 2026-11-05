Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, celebró el triunfo de los demócratas gracias al voto latino y dijo que es una oportunidad para México en la relación bilateral y en la negociación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“Es un día de alegría, pero os triunfos tienen que venir con resultados y las personas que hemos elegido so buena gente.Espero que tanto el gobierno de México, en especial el pueblo de México, apoye los cambios” Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Ken Salazar ofreció una conferencia de prensa a medios mexicanos a distancia desde Denver, Colorado, Estados Unidos.

El diplomático dijo que el triunfo de los demócratas traerá beneficios a la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

Ken Salazar espera que triunfo demócrata en EU frene acciones del ICE

El político estadounidense aseguró que el nuevo Congreso va a aprobar reformas para frenar las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la política de trumpista de combate a la migración irregular, redadas y deportaciones.

“Van a haber reformas para que no sigan haciendo lo que han hecho, que está violando la ley, esta violando los derechos humanos de gente inocente” Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Salazar recordó las redadas que se hacen afuera de reconocidas tiendas donde trabajadores se reúnen para ofrecer sus servicios, la separación de familias y las muertes bajo custodia de ICE.

Ken Salazar pidió el apoyo de los mexicanos a los candidatos demócratas electos en el nuevo Congreso de los Estados Unidos.

Ken Salazar confía en continuidad de negociaciones del T-MEC

Ken Salazar confió en que la negociación del T-MEC va a continuar pues es importante para ambos países.

Resaltó que aunque la negociación del T-MEC es con el gobierno de Donald Trump, es congreso es importante para aprobar las leyes.