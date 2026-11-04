Ante la derrota de Donald Trump y los republicanos en Estados Unidos en las elecciones legislativas de medio mandato, el ex presidente Barack Obama celebró los resultados asegurando que los estadounidenses enviaron un mensaje claro tras su voto.

“Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quieren una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”. Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos

Luego de que las votaciones legislativas de EU se mostraran favorables para el partido demócrata haciéndose del control de ambas cámaras del Congreso, además de 22 gubernaturas.

El mensaje de Obama tras la derrota de Trump y los republicanos en EU (especial )

Obama hace llamado para impulsar cambios en EU tras derrota de Trump y los republicanos

Tras unas votaciones a favor de los demócratas que han derrotado a Trump y los republicanos, Obama también hizo un llamado para impulsar cambios en el país.

Cambios que Obama señala serán las bases para el futuro de EU, pese a los dos años que aún le restan por gobernar a su actual presidente Trump.

“Aunque esta administración tiene otros dos años en el cargo, nuestro trabajo ahora es arremangarnos, realizar cambios dondequiera que tengamos el poder para hacerlo, prevenir más daños y sentar las bases para el futuro”. Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos

Asimismo, Obama reconoció la ola azul de los candidatos demócratas, resaltando perfiles “excepcionales” que marcaron un frente por el país en todas las regiones, incluso en las “áreas que una vez se consideraron improbables”, como en Texas que tras 31 años volverá a tener un gobernador demócrata.

“Estos resultados sólo fueron posibles porque candidatos excepcionales dieron un paso al frente en todas las regiones del país, incluidas áreas que una vez se consideraron improbables. Provenían de diferentes orígenes y representaban una variedad de perspectivas políticas, pero estaban unidos por valores compartidos, una creencia en el servicio público y un compromiso con poner a las personas de sus distritos y estados en primer lugar”. Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos

Para finalizar, Obama también agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos quienes llevaron una elección fluida hacia la democracia en EU.