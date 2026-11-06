Donald Trump atribuyó la caída de la bolsa de Wall Street a la victoria de los demócratas en las elecciones; advierte que Estados Unidos será grande una forma u otra.

El presidente de Estados Unidos ha dedicado diversos comentarios sobre las elecciones del reciente 3 de noviembre en su red social, destacando “el gran martes demócrata”.

El desplome de Wall Street este jueves 5 de noviembre está relacionado con acciones de inteligencia artificial y las medidas que podrían adaptar los demócratas en consecuencia.

Donald Trump atribuye caída de Wall Street a victoria demócrata en las elecciones

En diversos mensajes de Truth Social, Donald Trump culpó directamente a los demócratas y su victoria en las elecciones del desplome de Wall Street este jueves 5 de noviembre.

Trump atribuye caída de Wall Street a la victoria demócrata en las elecciones (Captura de pantalla)

Donald Trump acusó que Wall Street sufrió uno de sus peores días por los resultados de las elecciones, enfatizando que no fueron los republicanos quienes lo provocaron.

Añadió que la caída de Wall Street también afectó los planes de jubilación 401(k), pese a que trabajó para alcanzar un nivel sin precedentes, por lo que Donald Trump aseveró, es muy triste presenciarlo.

En un segundo mensaje, Donald Trump reiteró que la bolsa de Wall Street se desplomó porque los “demócratas tuvieron un gran martes” y sólo ellos tendrían la culpa.

Y en un tercer mensaje —ya sin relación con Wall Street— Donald Trump también señaló que perdieron las elecciones debido a que no apareció en las boletas o habrían tenido una victoria “aplastante”.

Trump atribuye caída de Wall Street a la victoria demócrata en las elecciones (Captura de pantalla)

¿Por qué se desplomó Wall Street hoy jueves 5 de noviembre? Demócratas sí están involucrados

El desplome de la bolsa de Wall Street no estaría relacionado directamente con la victoria demócrata, como acusa Donald Trump, ya que se debe a la caída de las acciones de empresas como Nvidia y Space X.

Si bien los valores de las acciones aumentaron el miércoles 4 de noviembre tras las elecciones, los empresarios reconsideraron las medidas que adoptarían contra empresas de tecnología y semiconductores.

Al finalizar la jornada de este jueves 5 de noviembre, Nasdaq cayó 5.85%, mientras que S&P 500 un 4.4%, el mayor descenso desde abril 2025, cuando entraron en vigencia los aranceles de Donald Trump.