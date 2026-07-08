Asociaciones civiles y defensores de los derechos animales han repudiado las declaraciones de Pedro Sola sobre que le “dan ganas de aventar carne envenenada” a perritos.

Es por ello por lo que Huellitas amor sin fronteras exigió que Ventaneando y Pedro Sola se retracten tras comentarios sobre perros y eviten la normalización de la violencia contra los animales.

Tras declaración de Pedro Sola, Huellitas amor sin fronteras recuerda que el maltrato animal no es un chiste

La organización Huellitas amor sin fronteras expresó un rotundo rechazo a las declaraciones de Pedro Sola, calificándolas de inaceptables y afirmando que “no dan risa”.

Exigen investigar a Pedro Sola tras polémicos comentarios sobre perros (@HASF_AnaSDiaz / X )

A través de un comunicado, señalaron que cualquier persona con acceso a un micrófono nacional tiene una responsabilidad de cuidar sus declaraciones, ya que sus palabras y el mensaje es importante.

Consideran que el problema no es lo que pueda pensar Pedro Sola, sino que normaliza la violencia contra animales ante millones de personas que lo escuchan.

Huellitas amor sin fronteras rechazó la justificación de que se trataba de un chiste, argumentando que de esa forma se minimiza un problema real que le cuesta la vida a miles de animales envenenados, golpeados y abandonados cada año en el país.

Recalcaron que el maltrato animal jamás debe ser considerado como una forma de entretenimiento y que los animales no necesitan que la sociedad haga mofa de su sufrimiento.

Exigen investigar a Pedro Sola tras polémicos comentarios sobre perros (@HASF_AnaSDiaz / X )

Huellitas amor sin fronteras exige que Ventaneando y Pedro Sola se retracten de sus declaraciones contra los perros

Lamentaron que mientras miles de rescatistas, veterinarios, asociaciones y ciudadanos luchan cada día por disminuir el maltrato animal, Pedro Sola en un programa de televisión haga referencia a envenenar a perros como si fuera una ocurrencia graciosa.

Es por ello por lo que Huellitas amor sin fronteras hizo un llamado formal para que se cumplan tres puntos específicos:

Que tanto el programa Ventaneando como Pedro Sola se retracten claramente de sus expresiones. Que la televisora TV Azteca establezca criterios para evitar que se normalice la violencia contra los animales en sus espacios. Que se realice un compromiso público para promover el respeto, la adopción, la esterilización y la tenencia responsable de mascotas.