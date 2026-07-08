El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reaccionó al comentario de Pedro Sola en Ventaneando sobre que le “dan ganas de aventar carne envenenada” a perritos.

Ricardo Salinas Pliego calificó los comentarios como lamentables, aunque no ha confirmado acciones laborales contra Pedro Sola pese al repudio de organizaciones animalistas que exigen sanciones severas.

Así reaccionó Ricardo Salinas sobre la polémica de Pedro Sola

Ante la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros, Ricardo Salinas Pliego llamó “lamentables” los dichos del conductor.

A través de su cuenta en la red social X, el empresario respondió de forma escueta y contundente a una usuaria que le preguntaba si haría algo al respecto.

Ricardo Salinas rompe el silencio sobre la polémica de Pedro Sola (@RicardoBSalinas / X )

En otra publicación, reforzó su postura señalando que “la crueldad hacia los animales demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad. Lamentable”.

A pesar de calificar los comentarios como lamentables, hasta el momento no se ha anunciado ninguna sanción oficial contra Pedro Sola por parte de Salinas Pliego o de TV Azteca.

Diversas fuentes destacan que las palabras de Sola contrastan con la imagen que Salinas Pliego promueve para sus empresas.

Como Elektra, la cual mantiene una política pet-friendly permitiendo que perros y gatos callejeros se refugien en sus tiendas durante olas de calor.

Ricardo Salinas rompe el silencio sobre la polémica de Pedro Sola (@RicardoBSalinas / X )

Esto dice la ley sobre el maltrato animal

En México, el marco legal para la protección animal ha evolucionado significativamente, estableciendo que el maltrato animal es un delito con sanciones que varían dependiendo de la entidad federativa y la gravedad del acto.

El Código Penal de la CDMX establece las siguientes consecuencias por maltrato:

Lesiones: Penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de 50 a 100 días de multa

Muerte del animal: Las sanciones se elevan, contemplando de dos a cuatro años de cárcel y de 200 a 400 días de multa

Agravantes: Si se utilizan métodos que prolonguen la agonía o causen un sufrimiento grave antes de la muerte, la pena puede aumentar en una mitad

Perros (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

A principios de 2024, se aprobaron reformas que reconocen a los animales como “seres sintientes”, lo que obliga al Estado a garantizar su protección y trato digno.

Asimismo, se está trabajando en una Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales para homologar las normas y coordinar a las autoridades de todo el país.

Las leyes actuales advierten que la apología del delito o la incitación a envenenar animales se encuentran bajo un esquema de “cero tolerancia legal”.