Galilea Montijo -de 52 años de edad- presume en pleno programa en vivo que Isaac Moreno la recató tras sufrir un accidente nocturno.

En el video compartido en YouTube, Galilea Montijo mostró las heridas que tiene en su cuerpo luego de que Isaac Moreno -de 43 años de edad- la recogió.

Galilea Montijo presume que la “recogieron” tras sufrir accidente nocturno

Galilea Montijo sorprendió a los televidentes del programa Hoy al relatar que tuvo un accidente nocturno que le dejó diversas marcas.

Galilea Montijo (Tomada de video)

Sin embargo, Galilea Montijo no se mostró molesta y es que en el video de YouTube presumió que la “recogieron”.

Galilea Montijo confesó que Isaac Moreno la rescató luego de que tuvo un accidente nocturno al querer aventarse a su cama tras pararse al baño.

“Mi bizcocho que me rescato en la madrugada porque tuve un accidente” Galilea Montijo

Y es que en el programa Hoy, Galilea Montijo compartió que en la madrugada se paró para hacer pipi.

Sin embargo, al regresar al cuarto todavía se encontraba muy dormida y se aventó a lo que pensó que era su cama.

Pero en realidad se aventó al piso y terminó con fuertes golpe en la cabeza y la muñeca.

“Uno aunque salga en la tele va al baño (…) era madrugada y de repente me aviento a la cama, pero no era la cama, era el piso” Galilea Montijo

Pese al dolor que sintió, Galilea Montijo presumió que después de su accidente la “recogieron bien”.

“Volé al piso, luego me recogieron bien” Galilea Montijo

Los conductores de Hoy no dudaron en burlarse por el accidente nocturno de Galilea Montijo.

Galilea Montijo revela que el miércoles lució un look improvisado en La Casa de los Famosos México 2025

Galilea Montijo suele sorprender en La Casa de los Famosos México 2025 con sus diferentes looks.

Sin embargo, en el programa Hoy confesó que no siempre las cosas pasan como quiere y es que en esta ocasión tuvo que improvisar con su atuendo.

Este miércoles 20 de agosto, Galilea Montijo deslumbró en La Casa de los Famosos México 2025 con un corsé nude y falda en satén.

Sin embargo, Galilea Montijo confesó que ese no era el look que se había pensado y es que en realidad era un vestido con muchos brillos.

Pero al final a Galilea Montijo no le terminó de gustar como se veía con el atuendo.

Es por ello por lo que Jessica Marmolejo tuvo que actuar de inmediato para crearle un nuevo atuendo con el que pudiera salir.

Afortunadamente Jessica Marmolejo tenía esa falda entre sus cosas por lo que tuvo la visión de combinarla con el corsé.

De esta manera se formó un nuevo look para Galilea Montijo que terminó gustando mucho.