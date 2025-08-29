Galilea Montijo -de 52 años de edad- se vuelve a equivocar en Hoy y en pleno programa confunde a La Toya Jackson con “La Toyota Jackson”.

A través de YouTube se viralizó un video en el que se puede ver a Galilea Montijo cometiendo un error al hablar sobre la visita de La Toya Jackson -de 69 años de edad- al programa Hoy.

Este es el video donde Galilea Montijo confunde a La Toya Jackson con “La Toyota Jackson”

Con motivo de la celebración de los 27 años del programa Hoy, se han revivido algunos de los mejores momentos que se han vivido en el matutino.

Sin embargo, Galilea Montijo tuvo un fuerte error al recordar que La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, acudió al programa Hoy.

Y es que Galilea Montijo llamó “La Toyota Jackson” a La Toya Jackson y el momento quedó registrado en un video de YouTube.

“Hablando de visitas internacionales, en el 2019 tuvimos aquí a la hermana del Rey del pop, La Toyota Jackson, ¿Se acuerdan?” Galilea Montijo

Galilea Montijo que no dudo en reírse al darse cuenta de que se había equivocado en pleno programa de Hoy.

Ante su error, Galilea Montijo intentó justificarse al asegurar que le decía “La Toyota Jackson” porque era muy “grandota”.

Sus compañeros también se empezaron a reír ante este error, pero antes de que pudieran decir algún comentario se presentó el video con la presencia de La Toya Jackson en el matutino.

Galilea Montijo (Tomada de video)

Usuarios se burlan del error de Galilea Montijo al confundir a La Toya Jackson con “La Toyota Jackson”

Al regresar de la nota, los conductores de Hoy no se refirieron al error de Galilea Montijo al referirse a La Toya Jackson como “La Toyota Jackson”.

Galilea Montijo se centró en señalar que los fanáticos de Michael Jackson se llevaron una gran sorpresa al convivir con la hermana de su ídolo.

Pese a que en el programa Hoy se trató de minimizar el error de Galilea Montijo, el video se viralizó en las redes sociales.

Algunos usuarios incluso recordaron algunos de los errores que ha tenido Galilea Montijo en Hoy, como cuando habló de la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón.

Otros usuarios fueron más allá al imaginarse que podría haber otros famosos a los que Galilea Montijo les cambie el nombre.

“Ojalá pronto entreviste a Gloria Chevy”, “Porque lo de Roma ya estaba muy viejo, llega la actualización”, “¡Qué mensa, póngale cero!”, “Esa publicidad de gratis si me gusta, dirá Toyota jajaja”, “De Roma a Toyota”, “Ahora va a decir que Chayanne se llama CHEYENNE”, se puede leer en las redes sociales.