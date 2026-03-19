El actor Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái tras sufrir un incidente médico en la isla de Kauai, según reportó TMZ.

Aunque los detalles sobre su estado de salud aún son limitados, fuentes cercanas aseguraron que el actor de 86 años de edad se encuentra de buen ánimo e incluso ha bromeado durante su estancia en el hospital.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, un día después de que Norris compartiera un video entrenando para celebrar su cumpleaños.

Se reporta que Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái

El nombre de Chuck Norris se viralizó en las redes sociales luego de que TMZ reportó que había sido hospitalizado en Hawái luego de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai.

Chuck Norris (@officialchucknorrispage)

“En las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital”, indicó TMZ.

Hasta el momento la información disponible es limitada y no se precisa los motivos por los cuales Chuck Norris fue trasladado al hospital.

Sin embargo, fuentes citadas por TMZ señalaron que Chuck Norris se encuentra de buen ánimo e incluso ha estado bromeando mientras permanece hospitalizado.

TMZ destacó que lo ocurrido con Chuck Norris fue repentino, pues un día antes se encontraba entrenando en la isla.

Por el momento no existe un parte médico oficial ni se han revelado más detalles sobre su diagnóstico o el tiempo que podría permanecer en el hospital.

Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte de su familia o representantes.

Antes de su hospitalización, Chuck Norris celebró su cumpleaños 86

Cabe recordar que Chuck Norris celebró el pasado 10 de marzo su cumpleaños número 86.

Como parte de la celebración, Chuck Norris compartió en redes sociales un video en el que aparece entrenando y practicando movimientos de combate con un entrenador en un entorno al aire libre.

Chuck Norris compartió el video con el mensaje: “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”.

Además, Chuck Norris se mostró agradecido por celebrar un año más de vida haciendo lo que más le apasiona.

Chuck Norris también agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le han dado a lo largo de su trayectoria.