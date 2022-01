Andrés García recuerda el día que conoció a Chuck Norris: “Casi me agarro con él por pendejo”

Andrés García recordó el día que conoció a Chuck Norris, revelando que el encuentro sucedió mientras él soltaba golpes por una situación que lo enfureció.

Al final, Andrés García dijo haber agradecido que Chuck Norris, quien además de ser actor es un experto en artes marciales, mantuviera la calma cuando él se puso agresivo:

“Casi me agarro con él por pendejo” Andrés García

Andrés García, actor. (Agencia México)

Andrés García afirma que creó una patada de karate que “luego la hicieron institucional”

En un nuevo video subido a su canal de YouTube, Andrés García contó que siempre le gustaron las artes marciales, por ello, se convirtió en boxeador amateur cuando era joven.

Esto le hizo vivir una experiencia particular con un campeón mundial de karate, quien le ofreció enseñarle su deporte, a cambio de que Andrés García le enseñara técnicas de boxeo:

“Les resulté difícil que me enseñaran karate porque yo era muy rápido para quitar las patadas, recuerdo una que ya luego la hicieron institucional en el karate, porque cuando eres rápido, tiraban las patadas de karate, las quitaba y con la misma mano les daba arriba... entonces Juan Jorge me dijo, ‘¿por qué no vienes al dojo, te enseñamos karate y tú nos enseñas cómo quitarte los golpes de karate y cómo quitarte los golpes de box?’” Andrés García

(Agencia México)

Andrés García conoció a Chuck Norris en medio de una pelea a golpes

Posteriormente, Andrés García contó que por casualidad conoció en Marsella, Francia, al actor Chuck Norris, quien fue campeón mundial de tang soo do y también es experto en karate.

Sin embargo, Andrés García dijo que su encuentro con Chuck Norris casi terminó a golpes, lo que él agradeció que no sucediera.

“A Chuck Norris lo conocí de casualidad... en Marsella... El asunto es que casi me agarro con él por pendejo, porque estaba yo discutiendo con el portero de un restaurante famoso... que resultó ser un francés mamón. Yo iba con una mujer muy guapa y yo creo que por lucirse me dijo: ‘no puede entrar’” Andrés García

Andrés García dijo que el portero le dijo que debía tener una membresía, entonces él se dijo dispuesto a pagarla y se dispuso a entrar al restaurante.

En ese momento, el trabajador del restaurante puso su mano frente a Andrés García para impedirle el paso, lo que dio inicio a un forcejeo entre los dos :

“Cuando le quité la mano, él levantó la otra para pegarme y le di un chingadazo y otro en el pecho. Luego vi un güerito con barba y bigote que me miraba, no sé si con ojos de molestia o una mirada interesante, pero no me quitaba la vista de encima” Andrés García

Andrés García (Tomada de video.)

Andrés García dice que “por hocicón”, Chuck Norris “a lo mejor me rompe la madre”

Con lo ánimos elevados, Andrés García dijo que decidió encarar al “güerito”, pero este se mantuvo tranquilo, actitud que el actor dijo haber agradecido cuando se enteró quién era el sujeto :

“Yo pensé que era amigo del portero porque él venía saliendo de ahí y se quedó viendo el asunto. Me le quedé viendo porque ya andaba caliente y le dije: ‘¿tú qué?’. Después me dijo: ‘su pleito no es conmigo, no se preocupe. Mi nombre es Chuck Norris, mucho gusto’. En ese momento dije ‘uta, ahí muere’, era el campeón mundial de karate”. Andrés García

Andrés García dijo que Chuck Norris lo tranquilizó, indicándole que él no tenía problema con la situación, lo que el actor le agradeció: