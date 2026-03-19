Chuck Norris, reconocido actor, causó gran preocupación luego de que TMZ reportó que había sido hospitalizado en Hawái.

La noticia de la hospitalización de Chuck Norris se dio solo unos días después de que el campeón mundial de karate celebró su cumpleaños número 86.

¿Quién es Chuck Norris, actor y campeón mundial de karate?

Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos.

Debido a que su infancia estuvo marcada por dificultades económicas y una vida familiar compleja, Chuck Norris desarrolló un carácter fuerte y fue muy disciplinado.

Es conocido internacionalmente por su carrera como actor y campeón de artes marciales.

Chuck Norris, actor (@chucknorris / Instagram )

Chuck Norris se ha consolidado como una figura del entretenimiento, sin embargo también ha invadido las redes sociales.

Y es que se han viralizado los llamados “Chuck Norris Facts”, memes humorísticos que exageran su fuerza y masculinidad de forma absurda.

¿Cuántos años tiene Chuck Norris?

Chuck Norris tiene 86 años de edad.

¿Quién es la esposa de Chuck Norris?

Chuck Norris se ha casado en dos ocasiones:

Dianne Holechek, de quien se divorció tras varias décadas de matrimonio

Gena O’Kelley, con quien continúa hasta la actualidad

Chuck Norris, actor (@chucknorris / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Chuck Norris?

Chuck Norris es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Chuck Norris?

Chuck Norris tiene cinco hijos:

Tuvo dos hijos con Dianne Holechek

Es padre de gemelos con Gena O’Kelley

Tuvo una hija fuera de su primera relación

¿Qué estudió Chuck Norris, actor y campeón mundial de karate?

Chuck Norris asistió a la North Torrance High School, tras graduarse se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958, sirviendo como policía militar y siendo destinado a Corea del Sur.

Fue en ese momento que comenzó a entrenar en artes marciales.

Aprendió Tang Soo Do y otras disciplinas asiáticas, obteniendo eventualmente cinturones negros en varias de ellas (incluyendo Taekwondo, Karate, Judo y Jiu-jitsu brasileño).

Chuck Norris, actor (@chucknorris / Instagram )

¿En qué ha trabajado Chuck Norris?

Antes de convertirse en un actor reconocido, Chuck Norris sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Posteriormente, Chuck Norris construyó una reputación dentro de las artes marciales .

Al regresar a Estados Unidos en 1962, abrió su propia escuela de artes marciales y se convirtió en un competidor exitoso.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Chuck Norris destacó como competidor profesional en distintas disciplinas de combate.

Fundó la United Fighting Arts Federation.

Con el paso del tiempo, el actor también fundó su propio sistema de combate, llamado Chun Kuk Do, disciplina que combina distintos estilos de artes marciales.

Su disciplina y habilidades físicas llamaron la atención de la industria cinematográfica, por lo que empezó a trabajar en películas de acción con fuerte influencia en las artes marciales.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue cuando compartió pantalla con Bruce Lee en Way of the Dragon, donde protagonizaron una de las peleas más conocidas en la historia del cine.

Esta escena lo introdujo de lleno a Hollywood, donde Chuck Norris se consolidó en las películas de acción:

The Delta Force

Walker, Texas Ranger

A Force of One

The Octagon

An Eye for an Eye

Silent Rage

Lone Wolf McQuade

Missing in Action

Code of Silence

Su último proyecto fue Agent Recon (2024).

Durante varios años, Chuck Norris se mantuvo alejado de los proyectos cinematográficos ya que estaba priorizando la salud de su esposa, Gena O’Kelley.

“He abandonado mi carrera cinematográfica para centrarme en Gena. Ahora toda mi vida se centra en mantenerla con vida. Creo que este tema es extremadamente importante” Chuck Norris

Norris también ha escrito libros autobiográficos y de opinión, como Against All Odds (2004) y Black Belt Patriotism (2008).

Además, es conocido por su activismo conservador y columnas en sitios como WorldNetDaily.

Chuck Norris, actor (@chucknorris / Instagram )

Se reporta la hospitalización de Chuck Norris, actor y campeón mundial de karate

El 19 de marzo, TMZ reportó que Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái.

De acuerdo con el medio, Chuck Norris se encontraba en la isla de Kauai cuando sufrió una emergencia médica por lo que fue trasladado al hospital.

El medio no precisó los motivos por los cuales Chuck Norris fue trasladado al hospital.

Sin embargo, fuentes citadas por TMZ señalaron que Chuck Norris se encuentra de buen ánimo e incluso ha estado bromeando.

Hasta el momento, no existe un parte médico oficial ni se han revelado más detalles sobre su diagnóstico o el tiempo que podría permanecer en el hospital.

Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte de su familia o representantes.