Medios locales han reportado la hospitalización del guitarrista Stevie Young de la banda australiana de rock AC/DC, en Argentina.

La hospitalización de Stevie Young se da en el marco de la gira de la banda en Argentina con tres fechas en concierto en el Estadio Monumental de River Plate los próximos 23, 27 y 31 de marzo.

Stevie Young de AC/DC es hospitalizado en Argentina como medida de precaución

Por medidas de precaución Stevie Young de AC/DC es hospitalizado en Argentina, luego de que el guitarrista presentará malestar físico tras llegar de Chile.

Se sabe que Stevie Young de AC/DC fue ingresado en el Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires, donde se le practican estudios clínicos como medida de precaución y descartar cualquier complicación mayor.

“Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”. Portavoz de AC/DC

Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina (AC/DC)

Stevie Young está de buen animo: AC/DC

Ante la alarma que ha causado Stevie Young a los fans en medio de la gira Pwr Up Tour 2026, la banda AC/DC aseguró que el guitarrista está de bien y de buen ánimo.

“Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”, aseguró el portavoz de AC/DC, pues los temores de cancelación se hicieron presente entre los fans.

Pese a esta palabra, los fans de AC/DC se mantienen en alerta, incluso en México, pues la banda australiana también se presentará en nuestro país, en el Estadio GNP Seguros los próximos días 7, 11 y 15 de abril de 2026.