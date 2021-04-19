Aunque lo tuvieron contra las cuerdas, ni todos los Vengadores unidos pudieron derrotar a Thanos en todo Infinity War; lo cual nos da a entender que no hay ser más poderoso en el universo que el Titán Loco... ¿O no?

En su momento nos olvidamos de él; pero ya está aquí, nuestro gran salvador, el único ser en toda la existencia que podría hacerle frente al villano, incluso con todas las Gemas del Infinito en su posesión. Nos referimos al gran Chuck Norris, el cual se enfrenta al padre de Gamora en este video, acompañado por otros héroes de acción.

Para dar con esta divertida historia, la gente de Darth Blender se preguntó qué personajes podría estar a la altura de Thanos, toda vez de que los héroes de Marvel perdieron.

Con información de Darth Blender.