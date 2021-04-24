Chuck Norris está listo para luchar contra Monsanto.

El actor estadounidense publicó un artículo en una página web especializada en salud donde critica la postura de la compañía de fertilizantes sobre el control de químicos dañinos para la salud en sus productos.

El karateka concentra su ataque en el glifosato, principal ingrediente del herbicida Roundup, el más vendido por Monsanto.

De acuerdo con su artículo, el gobierno de Estados Unidos confía la seguridad de ese ingrediente según los propios estudios elaborados por Monsanto.

La transnacional asegura que existen riesgos mínimos con la presencia de glifosato. Sin embargo, diversas pruebas han demostrado que puede dañar el riñón, además de causar problemas de reproducción e incluso inflamar el sistema celular de una persona.

“El problema es que la amenaza no es clara ni tampoco las acciones que debemos tomar para enfrentarlo. Es lo que complica tanto que evitemos usar eso que nos es tan tóxico”.

La Agencia de Protección Ambiental está determinando si el uso del mismo debe continuar como está, ser limitado o incluso suspendido.

Con información de RT