La familia de Chuck Norris apareció en las redes sociales del actor y experto en artes marciales para compartir algunos detalles sobre su muerte.

Por filtraciones se supo el 19 de marzo de 2026 que Chuck Norris, de 86 años de edad, fue hospitalizado de emergencia en Hawái, pero la familia ya dio su versión aludiendo a que la noticia de su muerte llegó tarde a los medios.

¿De qué murió Chuck Norris? Su familia da detalles

Se confirmó que Chuck Norris murió, siendo informado por su familia quien apareció usando las redes sociales del actor para brindar detalles tras la triste noticia.

Usando el Instagram del actor, la familia compartió que Chuck Norris murió la mañana del 19 de marzo, para luego aludir a que cuando se dio a conocer la hospitalización -de forma pública- del actor, su fallecimiento estaba ocurriendo.

<i>“Nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer [19 de marzo] por la mañana (...) Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización y estamos verdaderamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que enviaron”.</i> Familia de Chuck Norris.

Sin embargo, la familia de Chuck Norris no brindó más detalles sobre lo que llevó a un hospital en Hawái al actor.

Familia de Chuck Norris pide privacidad

La familia de Chuck Norris confirmó su muerte y pidió a los fans del actor respeto a su privacidad ante el duelo que están viviendo.

Pese a que expresaron el agradecimiento por las oraciones cuando se supo la hospitalización de Chuck Norris, la familia compartió que más que un actor y experto en artes marciales, para ellos era “el corazón” de su familia.

Por ello, pidieron empatía por su dolor para vivir el duelo en privado.

“Mientras lamentamos esta pérdida, les pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo junto con nosotros”. Familia de Chuck Norris.

Familia de Chuck Norris habla de la muerte del actor (traducida). (@chucknorris)