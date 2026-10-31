Pachuca goleó 5-0 a Querétaro en partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Después de este resultado, Pachuca llegó a 16 puntos, uno menos que Pumas, escuadra con la peleará por el pase a la Liguilla Femenil en el Grupo B.

Querétaro, por su parte, se quedó con 6 unidades en la última posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 0-5 Pachuca

Querétaro vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Pachuca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general, aunque solo las Tuzas llegaron con posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Pachuca:

Minuto 10: Gol de Eudimilla De Sousa (Querétaro 0-1 Pachuca)

Minuto 21: Gol de Charlyn Corral (Querétaro 0-2 Pachuca)

Minuto 25: Gol de Aline Gomes (Querétaro 0-3 Pachuca)

Minuto 51: Gol de Charlyn Corral (Querétaro 0-4 Pachuca)

Minuto 61: Gol de Karla Nieto (Querétaro 0-5 Pachuca)

Charlyn Correa celebra uno de sus dos goles (@TuzosFemenil)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Querétaro y Pachuca volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, la última del Apertura 2026, que inicia el jueves 5 de noviembre.

Querétaro recibe al FC Juárez el jueves 5 de noviembre, mientras que Pachuca será anfitrión del Puebla el viernes 6 de noviembre.