La industria de la música se encuentra de luto luego de que se diera conocer la muerte del rapero y productor mexicano Milkman.

De acuerdo con la información, Óscar Botello, mejor conocido artísticamente como Milkman, estuvo varios días hospitalizado debido a complicaciones en su salud, mismas que derivaron en su muerte.

¿De qué murió Milkman? El rapero mexicano estuvo hospitalizado (Milkman / IG)

¿De qué murió el rapero mexicano Milkman? Esto se sabe

El 12 de febrero de 2026 se dio a conocer la muerte del rapero mexicano Milkman tras permanecer varias semanas hospitalizado.

La noticia fue dada a conocer por el hermano del artista a través de un mensaje en redes sociales, quien agradeció a nombre de su familia por el apoyo que recibieron durante este difícil proceso.

De acuerdo con la información, Milkman fue ingresado a un Hospital el viernes 31 de enero, luego de que presentara una hemorragia interna severa que lo dejó en estado crítico.

Debido a ello, el artista enfrentó complicaciones que obligaron a realizarle múltiples intervenciones quirúrgicas durante su estancia médica, lo que provoco que su familia pidiera apoyo toda vez que Milkman no contaba con seguro médico.