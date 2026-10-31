La comunidad del hip-hop mexicano se encuentra de luto tras la muerte de la rapera Laura Cynthia Cruz Suárez, conocida artísticamente como Kata Malacara, a los 37 años de edad.

Diversas agrupaciones del género, entre ellas el Colectivo Mujeres Trabajando y el Festival Amazonas Urbanas, confirmaron su trágica partida y denunciaron públicamente que se trató de un presunto feminicidio.

Mientras las autoridades continúan investigando los hechos, la comunidad artística ha rendido emotivos homenajes para recordar su trayectoria, dignificar su memoria y exigir justicia ante esta dolorosa pérdida.

Acusan que muerte de Kata Malacara fue un posible feminicidio

Kata Malacara murió a los 37 años el martes 27 de octubre de 2026. Según los primeros reportes su deceso fue consecuencia de un acto violento en el que “le arrebataron la vida”, por lo que el caso es investigado como un presunto feminicidio.

Muere la rapera mexicana Kata Malacara a los 37 años; acusan feminicidio (@mujerestrabajando / Instagram )

De acuerdo con la información compartida por la familia a sus colectivos, se presume que su última pareja sentimental estaría relacionada con el crimen.

Hasta la difusión de esta nota, no se han ofrecido detalles ni actualizaciones oficiales por parte de las autoridades sobre la detención del sospechoso o el avance de las investigaciones.

La muerte de Kata Malacara fue confirmada en redes sociales por el Colectivo Mujeres Trabajando -agrupación de hip-hop a la que pertenecía desde 2009- y el Festival Amazonas Urbanas.

En redes le rindieron un homenaje a su trayectoria en el rap independiente y ofreciendo apoyo a su madre y a sus tres hijos que le sobreviven.

Esta es la trayectoria de Kata Malacara dentro de la música urbana

A lo largo de su trayectoria en la música urbana e independiente, Kata Malacara formó parte de los siguientes proyectos principales:

Colectivo Mujeres Trabajando: Agrupación de hip-hop a la que se integró desde 2009.

Mujeres Boom Bap: Uno de los proyectos destacados en los que participó dentro de la escena.

El Dúo Calavera: Dueto musical en el que colaboró conjuntamente con su entonces pareja, conocido artísticamente como Slaper.

Festival Amazonas Urbanas: Proyecto y plataforma cultural en la que participó en 2019 en el Faro Indios Verdes de la Ciudad de México.

De manera paralela a sus colaboraciones grupales, desarrolló su carrera independiente enfocada en el rap callejero, el hip-hop y el freestyle, difundiendo su trabajo en plataformas como SoundCloud y YouTube.