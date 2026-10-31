Promocionado como el “Halloween más grande del mundo”, muchos fans que irán al concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros ya preguntan por el horario.

Si te planeas dar una vuelta por el show de música electrónica, aquí te daremos los detalles de a qué hora termina.

¿A qué hora termina Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros?

El concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros inicia a las 8:00 p.m., con una duración de 2 horas, terminará alrededor de las 10:00 p.m.

Sin embargo, no se está tomando en cuenta la participación de los teloneros del show.

Concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros (@dimitrivegasandlikemike)

Al ser tres artistas abridores, es posible que el evento se extienda un par de horas, terminando alrededor de las 11:00 p.m. o 12:00 a.m.

Pues el punto del show, de acuerdo por cómo se ha promocionado, es ser una gran fiesta que abarque toda la noche del Halloween de este 2026.

Por lo que se ha recomendado a los asistentes tomar sus precauciones en caso de que el evento termine cerca de la medianoche.

Concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros se puede extender por los teloneros

El problema con el horario del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros, es que no se está tomando en cuenta a los tres teloneros.

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en la Plaza de Toros abre sus puertas a las 6:00 p.m. y empieza a las 8:00 p.m.

Sin embargo, cada DJ Set se podría extender entre 30 minutos y una hora, más el cambio de equipo y ajustes, hacen que el acto principal tarde en salir al escenario.

De hecho muchos fans apuntan a que los DJ’s principales podrían empezar su set hasta las 9:00 p.m., en el mejor de los casos.