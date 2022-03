¿Quién es Magdalena Cuillery, la madre de Sasha Sokol? En entrevista Mayra Rojas cuestionó el paradero de la mamá de la exintegrante de Timbiriche cuando inició una relación con un hombre mayor.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol reveló que sufrió abuso por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad. La exintegrante de Timbiriche señaló que el productor se encontraba mintiendo sobre su relación.

Tras las declaraciones de Sasha Sokol, muchas personas han mostrado su apoyo a la cantante. Sin embargo otros han cuestionado las acciones de la madre de la cantante.

En el marco por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol rompió el silencio y reveló que Luis de Llano abusó de ella cuando era menor de edad.

Tras sus declaraciones, Sasha Sokol ha recibido el apoyo de varias celebridades quienes le aplauden su valentía de hablar de este tema de manera pública.

En medio de la controversia, algunos usuarios se han cuestionado sobre cómo la madre de Sasha Sokol permitió que su hija menor de edad mantuviera un noviazgo con un hombre mayor.

Sasha Sokol nació el 17 de junio de 1970, fruto del matrimonio de Miguel Sökol y Magdalena Cuillery. Cuando la cantante era una niña, la pareja se divorció.

Tiempo después Magdalena Cuillery contrajo matrimonio con Fernando Díez Barroso, un ejecutivo de la televisora de San Ángel, que crio a Sasha como su propia hija.

La diseñadora de joyas Magdalena Cuillery falleció el 6 de octubre de 1997, siendo uno de los golpes más fuertes para Sasha Sokol, pues apenas tenía 27 años.

A través de las redes sociales, Sasha Sokol ha compartido los altares en homenaje a su mamá.

Aunque Sasha Sokol destacó que no hablaría del tema, en su comunicado dejó en claro que la situación no fue fácil para su familia ya que desde el primer momento se habían opuesto a la relación y la habían alejado de Luis de Llano.

“Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”

De acuerdo con Sasha Sokol cuando su familia se enteró de la relación que mantenía con Luis de Llano su padrastro, Fernando Diez Barroso, le retiró todo su apoyo.

“Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—”

Sasha Sokol