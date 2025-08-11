El rapero T-Hood murió a los 33 años de edad tras ser asesinado a tiros en su casa en Georgia, Estados Unidos, la noche del 8 de agosto.

Tevin Hood, nombre real de T-Hood, fue encontrado por la policía del condado de Gwinnett tras una llamada de emergencia por una fuerte discusión.

El rapero T-Hood fue asesinado a los 33 años en su casa de Georgia

T-Hood, rapero conocido por temas como War Ready, fue asesinado tras una fuerte discusión en su casa de Georgia; la tragedia ocurrió la noche del 8 de agosto.

La policía del condado de Gwinnett recibió un reporte por una vivienda de Snellville, por lo que acudieron al lugar.

El rapero T-Hood fue asesinado a los 33 años (@hatershatethood2)

Hallaron el cuerpo de un hombre con heridas graves por disparos, el cual fue trasladado a un hospital y después identificado como T-Hood.

Fue la madre del rapero quien confirmó la muerte de Tevin Hood, desmintiendo que el ataque a T-Hood haya ocurrido en una fiesta.

Y es que, en un inicio, las redes sociales aseguraron que el asesinato de T-Hood había ocurrido en un evento social.

“No había ninguna fiesta en la casa”, declaró Yulanda en medio de su luto, calificando como “inesperado” el crimen cometido contra el rapero.

El rapero T-Hood fue asesinado a los 33 años (@hatershatethood2)

Hay un detenido por el asesinato del rapero T-Hood

De acuerdo con TMZ, autoridades de Georgia tienen a un detenido por el asesinato del rapero T-Hood y el caso sigue abierto.

El hombre se encuentra bajo interrogatorio por el delito de presunto homicidio, por lo que no se ha revelado su identidad.

Se espera que solo la familia de T-Hood obtenga detalles de la causa y más información acerca del asesinato del rapero.

El rapero T-Hood fue asesinado a los 33 años (@hatershatethood2)

Amigos de T-Hood se despiden del rapero tras ser asesinado

La muerte del rapero T-Hood destrozó a su mamá, Yulanda, así como a su círculo de amigos más cercanos y fans.

Las redes sociales del cantante se llenaron rápidamente de mensajes de despedida, los cuales destacan los principales atributos de Tevin Hood.

“Eras lo mejor de nosotros (…) vamos a honrar tu nombre aquí abajo para siempre, lo prometo”, escribió el usuario Lord Owen en Instagram.

Otro amigo, Derrick Williams escribió para T-Hood: “Acabamos de hablar anoche sobre tu próximo lanzamiento de mercancía”.

El rapero T-Hood fue asesinado a los 33 años (@hatershatethood2)

¿Quién fue T-Hood? El rapero Tevin Hood fue asesinado en su casa en Georgia

Tevin Hood, mejor conocido como T-Hood, era una figura reconocida en el mundo del rap de Estados Unidos.

Había colaborado ya con artistas en Georgia, especialmente de la ciudad de Atlanta, compartiendo su talento en la música.

Además, se sabe que tenía proyectos musicales y de mercancía en puerta.