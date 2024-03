Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, vive con síndrome de Sjögren y aquí te revelamos su trayectoria y vida personal.

Desde finales de 2023, Liliana Arriaga reveló que se había sometido a estudios médicos, debido a malestares que presentaba.

La comediante confesó que padece síndrome de Sjögren, una enfermedad del sistema inmunológico que ataca las células que producen saliva y lágrimas.

La actriz y comediante Liliana Arriaga es conocida por interpretar su popular personaje de La Chupitos.

Liliana Arriaga participado en programas de televisión y shows en vivo.

A inicios del 2024, Liliana Arriaga confesó que tiene un padecimiento autoinmune que le provocan resequedad en las mucosas.

Liliana Arriaga, La Chupitos, nació el 2 de enero de 1972 en la colonia Observatorio en la Ciudad de México; actualmente tiene 52 años de edad.

La comediante Liliana Arriaga, La Chupitos, está casada desde hace 22 años con Tizoc Valencia -de edad desconocida-.

Tizoc Valencia es el fan número uno de Liliana Arriaga y suelen compartir sus momentos románticos en redes sociales.

Liliana Arriaga, La Chupitos, es Capricornio y las personas regidas por este signo zodiacal suelen planear cada aspecto de su vida y son muy críticos.

Son líderes por naturaleza y les cuesta mucho relajarse.

Liliana Arriaga, La Chupitos, es madre de 3 hijos:

Antes de ser comediantes y actriz, Liliana Arriaga estudió Administración de Empresas Turísticas y ejerció algunos años.

Posteriormente tuvo la oportunidad de debutar como comediante y decidió dedicarse completamente a su personaje de La Chupitos.

La primera vez que Liliana Arriaga interpretó a La Chupitos fue en 1990 y la actriz ha declarado que se inspiró en sus tíos para crear a la simpática borrachita.

Liliana Arriaga participó en un concurso de comediantes organizado por Fernando Arau y se llevó el primer lugar.

Esto le valió que fuera apadrinada por Sergio Corona -de 95 años de edad- quien la invitó a trabajar en otros proyectos.

La Chupitos ha aparecido en programas como:

En 2021, La Chupitos participó en Las Estrellas Bailan en Hoy y ese mismo año actuó en la película Chinlangolandia.

La actriz Liliana Arriaga padece el síndrome de Sjögren, lo cual le impide producir lágrimas saliva y otros fluidos.

Esto provocó que Liliana Arriaga use saliva artificial y se ha tenido que tomar con humor su enfermedad.

Liliana Arriaga le reveló a Adela Micha -de 60 años de edad- que ella pensó que su padecimiento se debía a la menopausia.

“Cuando sientan raro su cuerpo vayan al doctor por el amor de dios, a mí me lo detectó un dentista (...) Me fui con un especialista, me fui con un reumatólogo, me hice estudios, una biopsia y salió esta enfermedad”

Liliana Arriaga