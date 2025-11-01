¿De qué murió Héctor Terrones? Diseñador mexicano y rey del corset, tenía 59 años de edad

A través de un comunicado se ha dado a conocer la muerte de Héctor Terrones a los 59 años de edad, era famoso por ser un diseñador mexicano, el llamado rey del corset.

Según se informó, el diseñador mexicano y rey del corset, Héctor Terrones murió de un infarto fulminante, sin dar más detalles.

Asimismo, se precisó que este 1 de noviembre, Héctor Terrones, diseñador mexicano y rey del corset será velado en la Ciudad de México.

Antes de su muerte, Héctor Terrones, el diseñador mexicano y rey del corset había compartido en su perfil de Facebook su disfraz para este Halloween 2025.

¿Quién fue Héctor Terrones, el diseñador mexicano y rey del corset?

Héctor Terrones fue un famoso diseñador mexicano de celebridades, así como fue llamado el rey del corset por su característico estilo.

Por lo que Héctor Terrones fue una figura clave en la moda nacional, pues vistió a celebridades como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, entre muchás m

Héctor Terrones estudió en la Universidad Jannette Kleid, donde también fue docente entre los años 1992 y 1995.

Entre los galardones que Héctor Terrones recibió fue el Premio a la Trayectoria por Fashion Group International en 2016.

Mientras que los logros de Héctor Terrones fue haber sido el único diseñador mexicano en presentar una pasarela en el Museo del Louvre, en París, en 2008.

Así como Héctor Terrones fue quien clausuró la Fashion Week en 2012, y ese mismo añ0 vistió a múltiples ganadoras del certamen Nuestra Belleza México.