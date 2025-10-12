La noche del sábado 11 de octubre un grupo de hombres armados asesinaron al diseñador mexicano Edgar Molina en Moroleón, Guanajuato.

Medios locales reportan la muerte del diseñador mexicano Edgar Molina en la colonia El Progreso en el municipio de Moroleón, Guanajuato.

Cerca de las 19:30 del pasado sábado 11 de octubre es que las autoridades locales atendieron el reporte de una balacera entre las calles de Tlaxcala y Veracruz, donde habría muerto el diseñador mexicano.

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato asegura que autoridades trabajan en asesinato de diseñador mexicano Edgar Molina en Moroleón

Edgar Molina fue un reconocido diseñador mexicano quién diseñó el vestido de Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato para la ceremonia del Grito de Independencia.

Al confirmarse su muerte a través de redes sociales Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato mandó sus condolencias a los familiares y amigos de Edgar Molina.

También la gobernadora de Guanajuato recordó a Edgar Molina por "su creatividad y pasión“.

Asimismo, aseguró que como autoridades ya están trabajando para “que su partida encuentre justicia”.

"A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy lamenta su partida, les envío mi solidaridad y un abrazo fraterno en estos momentos de dolor. Como autoridades estamos trabajando para que su partida encuentre justicia" Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato en X

La noche del sábado 11 de octubre tras la balacera las autoridades de Guanajuato hallaron a Edgar Molina, diseñador mexicano muerto al interior de una camioneta Toyota color gris.

Además se sabe que el diseñador mexicano no viajaba solo en la camioneta, debido que una mujer lo acompañaba al momento del ataque.

Reportes indican que la mujer resultó herida por los proyectiles de las armas de fuego y fue trasladada por paramédicos para recibir atención inmediata de emergencia, pero horas más tarde murió.

Tras este ataque elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona y comenzaron las diligencias correspondientes de ley para dar con los responsables de la muerte del diseñador mexicano.

De acuerdo con testimonios recogidos por los agentes de seguridad, los hombres armados que atacaron a Edgar Molina viajaba en una motocicleta, quienes no han sido detenidos hasta el momento.