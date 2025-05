Angélica María, también conocida como la “Novia de México”, es una actriz y cantante madre de Angélica Vale.

En total, Angélica María suma 75 años de experiencia en la industria. Consagrándose como una de las artistas más completas de México.

¿Quién es Angélica María?

Angélica María Hartman Ortiz es originaria de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Fue a temprana edad cuando Angélica María se vio inmersa en el espectáculo, esto gracias a su padre, quien era músico.

Angélica María (Instagram | @angelicamariaoriginal)

Los más de 75 años de trayectoria de Angélica María incluyen proyectos en cinte y televisión, así como en ámbitos musicales.

Su talento ha sido reconocido también con algunos galardones, entre los que se encuentran:

Premio Ariel a Mejor Actuación Infantil por Mi esposa y la otra

Premio especial TVyNovelas 1994 por trayectoria artística

Premio TVyNovelas 1997 a Mejor Primera Actriz por Bendita mentira

Premio especial TVyNovelas 2000 por sus 50 años de carrera

¿Cuántos años tiene Angélica María?

Angélica María nació el 27 de septiembre de 1944; en la actualidad tiene 80 años de edad.

¿Quién es el esposo de Angélica María?

Angélica María estivo contrajo matrimonio con el cantante y compositor Raúl Vale en 1974

Seis años después el matrimonio terminó por una infidelidad del cantante.

Desde entonces, Angélica María no se ha vuelto a casar.

¿Qué signo zodiacal es Angélica María?

La actriz y cantante nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Angélica María?

Angélica Vale es la única hija de Angélica María.

Angélica Vale (@angelicavaleoriginal / Instagram)

¿Qué estudió Angélica María?

Angélica María ha revelado que estudió ballet en la New York University Tisch School of the Arts.

¿En qué ha trabajado Angélica María?

Los trabajos de Angélica Maria se centran principalmente como actriz de cine y televisión.

En esta primera rama del arte, Angélica María sumó a su filmografía títulos como:

El gángter

Corazón salvaje

El cuarpazo del delito

Como perros y gatos

La verdadera vocación de Magdalena

La guerra de los pasteles

La Casa de las Flores: La Película

Por el lado de la televisión, la actriz y cantante ha participado en:

Bendita mentira

Rosalinda

Mujeres asesinas

Aurora

Mi corazón insiste

La casa de al lado

Qué bonito amor

La fan

The Lincoln Lawyer

Angélica María (@angelicavaleoriginal)

Angélica María da su versión en las declaraciones de Poncho de Nigris

Angélica María fue cuestionada en torno a las declaraciones de Poncho de Nigris.

Sin embargo, la “Novia de México” desconocía que alguna vez su hija y Poncho de Nigris se hubieran involucrado sentimentalmente.

Finalmente, la actriz y cantante desmintió al influencer, asegurando que ella no tuvo nada que ver en esa supuesta relación.

Ya que, en primer lugar, no suele meterse en la vida personal de Angélica Vale.

Por lo que enfatizó no haber sido por ella que la relación no funcionó: “Si no siguieron adelante, no fue por mí”.

Poncho de Nigris asegura haber sostenido un romance con la hija de Angélica María

Angélica María fue señalada por Poncho de Nigris de haber impedido su relación con Angélica Vale.

En el reality Secretos de Pareja el influencer reveló que en 2006 sostuvo un breve romance con la hija de la “Novia de México.

Sin embargo, a Angélica Vale no le habría gustado la relación por la imagen que le proyectaba el influencer.