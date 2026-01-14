Gloria Rocha era una actriz y directora de doblaje mexicana que se volvió una figura clave dentro del doblaje latinoamericano, por lo que te decimos quién era con detalles como:

¿Quién era Gloria Rocha, actriz de doblaje?

¿Qué edad tenía Gloria Rocha, actriz de doblaje?

¿Gloria Rocha, actriz de doblaje tenía esposo?

¿Cuál era el signo zodiacal de Gloria Rocha, actriz de doblaje?

¿Gloria Rocha, actriz de doblaje tenía hijos?

¿Qué estudió Gloria Rocha, actriz de doblaje?

¿En qué trabajó Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Gloria Rocha, actriz de doblaje, muere a los 94 años de edad

¿Quién era Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Gloria Rocha fue una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia del doblaje en México y América Latina.

Era conocida como “La Madrina”, siendo una actriz, directora de doblaje, pionera dentro del desarrollo de la industria en México.

La carrera de Gloria Rocha comenzó a finales de los años 50 en donde participó como voz y como directora en múltiples proyectos de la industria del doblaje.

Su apodo se lo ganó debido a que fue la mentora de grandes leyendas del doblaje actual como Mario Castañeda o René García; también fue una pieza clave en la empresa Intertrack, en donde supervisó algunos de los animes más importantes de los 90 como: Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon o Sakura Card Captor.

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje (Especial)

¿Qué edad tenía Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932 y murió el 14 de enero de 2026, es decir que falleció el día de su cumpleaños a los 94 años de edad.

¿Gloria Rocha, actriz de doblaje tenía esposo?

Gloria Rocha mantuvo su vida personal con discreción y aunque se sabe que formó una familia, no hay detalles sobre quien fue su esposo.

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje (Especial)

¿Cuál era el signo zodiacal de Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Al haber nacido el 14 de enero, el signo zodiacal de Gloria Rocha era Capricornio, uno de los signos de Tierra que es representado con una cabra montesa, ya que revela su capacidad para escalar las dificultades sin rendirse.

Entre algunas de las características más representativas de Capricornio, signo al que pertenecía Gloria Rocha, están:

Disciplina

Pragmatismo

Madurez prematura

Liderazgo

Resiliencia

Lealtad

Responsabilidad

Paciencia

Exigencia

Pesimismo

Al estar regidos por Saturno, planeta que se asocia con el tiempo, los Capricornio suelen tener una relación muy estricta con la puntualidad y la eficiencia.

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje (Especial)

¿Gloria Rocha, actriz de doblaje tenía hijos?

No hay información pública verificable sobre si Gloria Rocha tuvo hijos.

Se sabe que Gloria Rocha era hermana del también actor de doblaje Abel Rocha y era tía política de Ricardo Rocha, actor, director y cantante.

¿Qué estudió Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Gloria Rocha tuvo una formación en actuación y teatro desarrollándose principalmente en escenarios y la radio; posteriormente comenzó con el doblaje a finales de los 50.

¿En qué trabajó Gloria Rocha, actriz de doblaje?

Gloria Rocha tuvo una larga trayectoria en el doblaje tanto como actriz como directora de doblaje, siendo recordada por trabajos como:

Doblaje de personajes de caricaturas emblemáticas como como Olivia Olivo en Popeye y Vilma Dinkley en Scooby-Doo.

Fue la Abuela Willow en Pocahontas.

Fue la Reina de Corazones en el redoblaje de Alicia en el país de las maravillas.

Voces en Los Muppets siendo la principal Miss Piggy

Participó en muchas producciones animadas clásicas.

Fue directora de doblaje en producciones importantes de anime como: Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon o Sakura Card Captor.

Trabajó para estudios como: Rivatón de América, CINSA, Producciones Salgado, Intertrack y Auditel hasta su retiro en 2012.

Como directora de doblaje, Gloria Rocha era la encargada de seleccionar el elenco y supervisar adaptaciones para el público latinoamericano, siendo considerada desde entonces como la mente maestra detrás del casting y dirección de series y animes icónicos en la década de los 90.

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje (Especial)

Gloria Rocha, actriz de doblaje, muere a los 94 años de edad

Se dio a conocer mediante redes sociales y colegas que la actriz y directora de doblaje mexicana, Gloria Rocha, murió este 14 de enero a los 94 años de edad, coincidiendo con su cumpleaños.

Páginas y medios dedicados al mundo del doblaje, así como sus “ahijados”, colegas y fans han rendido homenaje a Gloria Rocha al recordar su trabajo e importantes aportaciones al doblaje en México y Latinoamericano.