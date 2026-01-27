Murió Alexis Ortega, figura en el mundo del doblaje y el entretenimiento mexicano, a la edad de 38 años.

Alexis Ortega fue conocido por su papel en la serie de Luis Miguel, además de incursionar en el doblaje como la primera voz del Spider-Man de Tom Holland.

Muerte de Alexis Ortega (Especial)

¿De qué murió Alexis Ortega?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Alexis Ortega, lo único que se sabe es que el deceso ocurrió el pasado 24 de enero de 2026.

No hay detalles de que Alexis Ortega estuviera batallado con alguna clase de padecimiento, sea una enfermedad o lesión de cuidado.

Se espera que en las próximos días la familia, autoridades o gente cercana al actor den más detalles de lo ocurrido con la muerte del mismo.

Algo a destacar es que el actor estuvo activo en redes sociales hasta noviembre del 2025 , ciando realizó su última publicación.

Además de que fue parte del doblaje de los videos de MrBeast, de ahí que no haya indicios de que estuviera enfermo o algo como el estilo.

Alexis Ortega (@ortegalexis)

¿Quién fue Alexis Ortega?

Alexis Ortega fue un actor mexicano, el cual incursionó tanto en doblaje, como en teatro y televisión, en esta última como parte de la serie de Luis Miguel de Netflix.

En doblaje, Alexis Ortega fue la primera voz del Spider-Man de Tom Holland en español latino, en las primeras tres apariciones del personaje en el MCU.

Además de interpretar de nueva cuenta al Hombre Araña en algunas series animadas, sin olvidar algunas voces extra en otros proyectos de Disney de los últimos 15 años.

El último trabajo conocido de Alexis Ortega fue en los canales de MrBeast, donde se hizo cargo de doblar a uno de los participantes de los juegos del youtuber.