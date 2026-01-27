El actor Alexis Ortega murió el pasado 24 de enero de 2026 a los 38 años de edad, dejando tras de sí una corta pero importante carrera en diversos medios.

Fans recuerdan a Alexis Ortega principalmente por sus papeles en Luis Miguel: La Serie, La Casa de las Flores y como la primera voz del Spider-Man de Tom Holland.

¿Quién fue Alexis Ortega?

Alexis Ortega fue un actor de teatro, televisión y de doblaje mexicano, que incursionó en el mundo del entretenimiento desde 2013.

Alexis Ortega (@ortegalexis)

¿Qué edad tenía Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987, al momento de su muerte tenía 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alexis Ortega?

Alexis Ortega estaba casado con una mujer de nombre Irene Larios.

Alexis Ortega e Irene Larios (@ortegalexis)

¿Qué signo zodiacal era Alexis Ortega?

Al haber nacido el 31 de agosto, Alexis Ortega era del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Alexis Ortega?

Hasta donde se tiene conocimiento, Alexis Ortega no tenía hijos o hijas.

¿Qué estudió Alexis Ortega?

No hay datos de la historia académica de Alexis Ortega ; sin embargo, al incursionar en tantos proyectos de actuación, se intuye que estudio Artes Escénicas o ligado a las mismas.

Alexis Ortega (@ortegalexis)

¿En qué trabajó Alexis Ortega?

Alexis Ortega tuvo una carrera corta; pero bastante prolífica en el mundo de la actuación, destacando en varios proyectos importantes con Disney y Netflix.

Estos son los proyectos donde trabajó Alexis Ortega:

Espectacular 90 Aniversario de Mickey

Avengers: Infinity War

Spider-Man: De regreso a casa

Capitan America: Civil War

Rogue One: Una historia de Star Wars

Grandes amigos

Grandes héroes

Buscando a Dory

Cars 3

Spider-Man de Marvel

Guardianes de la galaxia

Marvel: Aventuras de Súper Héroes

Grandes héroes: La serie

Goldie y Osito

Peppa

Revenge

Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D

CSI: En la escena del crimen

MrBeast Gaming

Beckham: Salva a nuestro equipo

Estudios y empresas de doblaje

Luis Miguel: La Serie

La Casa de las Flores

Alexis Ortega murió a los 38 años

El 26 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte de Alexis Ortega a los 38 años de edad.

No se sabe la causa de muerte de Alexis Ortega, solo que esta ocurrió el pasado 24 de enero del mismo año.

Lo cual sorprendió a fans y compañeros, pues no había detalles de alguna lesión o enfermedad de cuidado alrededor delo conocido actor.

Lo último que se supo de él fue su participación en el doblaje de MrBeast Gaming, además de publicar su última foto en Instagram en noviembre de 2025.