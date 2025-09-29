Mario Castañeda reveló que cancelaría su participación en la Comic Con Ecuador 2025 tras enfrentarse a la muerte de su madre, por lo que te damos detalles de quién es como:

Muere la mamá de Mario Castañeda y el actor cancela su participación en la Comic Con Ecuador 2025.

Mario Castañeda Partida es un actor de doblaje mexicano que se ha convertido en uno de los más emblemáticos en Latinoamérica.

Él es conocido por dar voz a personajes icónicos, especialmente a Goku adulto en la saga completa de Dragon Ball.

Aunque nació en Irapuato, Guanajuato en México, cuando tenía un año de edad, sus padres se mudaron a la CDMX.

Mario Castañeda nació el 29 de junio de 1962 en Irapuato, Guanajuato, por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

Se sabe que en 1987, Mario Castañeda estuvo casado con la actriz Rommy Mendoza; pero en 2002 se divorciaron.

Al haber nacido el 29 de junio, Mario Castañeda pertenece al signo de Cáncer, uno de los signos del zodiaco relacionados con el elemento agua.

Los del signo de Cáncer son conocidos por su sensibilidad y empatía hacia los sentimientos de los demás.

También se dice que son bastante intuitivos, leales, cariñosos, hogareños y muy protectores con sus seres queridos.

Mario Castañeda tiene dos hijos: Carla Castañeda y Arturo Castañeda; ambos también son actores de doblaje.

Se sabe que Mario Castañeda estudió actuación dramática en el Instituto Andrés Soler de 1979 a 1982.

Tras graduarse de actuación dramática en 1982, para 1983 Mario Castañeda comenzó a trabajar como actor de doblaje en varias series como Diff’rent Strokes, The powers of Matthew Star, Miami Vice y Visitors.

Sin embargo, hoy en día es reconocido principalmente por ser la voz oficial de Goku adulto en español latino, en el anime Dragon Ball.

Aunque también ha dado voz a varios personajes a lo largo de su carrera, participado en incontables películas, series, videojuegos y animes.

Incluso se volvió la voz oficial en español latino de actores como Bruce Willis, Jim Carey y Marc Ruffalo.

En 2001, fue locutor oficial del canal de televisión Boomerang hasta el 2006; también participó en TV Azteca como parte de la imagen de Azteca 7.

Mario Castañeda fue también el director creativo de SDI Media de México desde el 1 de marzo de 2013 hasta mediados de 2014.

Y ha participado en varios eventos como Comic Con, convenciones de anime, videojuegos, cómics en toda América Latina.

En 2020 publicó su primer libro llamado ‘Elegido por el doblaje’ y tuvo una participación ese mismo año para cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio en TV Azteca.

Entre algunos de los personajes más destacados a los que Mario Castañeda ha prestado su voz, además de Goku, son:

Kanon de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco

Zapp Brannigan en Futurama

Ace Ventura de Jim Carrey

Fletcher Reede de Jim Carrey en Mentiroso, Mentiroso

Harry S. Stamper de Bruce Willis en Armageddon

Don Ramón y Ñoño en El Chavo Animado

Doctor Eggman de Jim Carrey en las películas de Sonic

Shinjuro Rengoku en el anime de Demon Slayer

El Grinch de Jim Carrey

El pasado 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo la Comic Con Ecuador 2025, en donde estaría presente Mario Castañeda,

Sin embargo, al último minuto y estando ya en el país, Mario Castañeda tuvo que cancelar su participación tras recibir la noticia de la muerte de su mamá: María de Jesús Partida a los 75 años de edad.

Acto seguido, Mario Castañeda grabó un mensaje en las redes sociales de la Comic Con Ecuador 2025 revelando los motivos de su ausencia, asegurando que debía regresar inmediatamente a México para estar con su familia.

Si bien en sus redes sociales no ha revelado nada más, solamente agradeció el apoyo y cariño de sus fans, seguidores, amigos y colegas que han expresado sus condolencias hacía él tras la muerte de su mamá.