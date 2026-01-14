Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje mexicana que destacó por su dirección en animes como Sailor Moon o Dragon Ball, murió este 14 de enero del 2026 a los 94 años de edad; colegas y fans se despiden de ella en redes sociales.

Despiden a Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje mexicana

Gloria Rocha, mejor conocida como “La Madrina”, fue la actriz de doblaje que brindó voz de Miss Piggy en Los Muppets, quien ha muerto a sus 94 años de edad.

En redes sociales, actores de doblaje y los fans que la recuerdan con cariño, han despedido a Gloria Rocha compartiendo su trabajo, así como expresando su cariño y admiración.

Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje (@LaloGarx / X)

Cabe mencionar que Gloria Rocha se consolidó como una figura clave en el doblaje latinoamericano no solo al ser una actriz de doblaje reconocida, sino al ser una de las directoras en producciones emblemáticas como:

Slam Dunk

Sailor Moon

Dragon Ball

Digimon

Sakura Card Captor

Los Cazafantasmas

Los Groonies

Gracias a Gloria Rocha, animes como Dragon Ball se convirtieron en el fenómeno que es hoy en Latinoamérica, pues ella fue la encargada de elegir y dirigir las voces para los animes de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT.