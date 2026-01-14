Mario Castañeda -de 63 años de edad- compartió un emotivo mensaje de despedida para la actriz de doblaje, Gloria Rocha.

El 14 de enero de 2026 se confirmó la muerte de Gloria Rocha, quien dio voz a personajes de Dragón Ball, Salir Moon y Sakura Card Captor.

Mario Castañeda se despide de Gloria Rocha (Especial)

Mario Castañeda comparte emotivo adiós a Gloria Rocha

Compañeros, amigos y fans de Gloria Rocha compartieron mensajes de cariño y sus condolencias para la familia de la actriz de doblaje.

Mario Castañeda publicó un mensaje en X donde aseguró que Gloria Rocha le había cambiado la vida.

“Hace 30 años, Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje, cambió mi vida. Hoy les pido que levanten sus manos y me den su energía para enviar un Genikama al cielo. Gracias Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones”. Mario Castañeda

Mario Castañeda despide a Gloria Rocha (X/@ccp_mario)

El actor de doblaje pidió a los fans de Dragón Ball Z, que enviaran “sus mejores energías” tras la muerte de Gloria Rocha.

Mario Castañeda destacó que el trabajo de Gloria Rocha en el doblaje mexicano marcó la infancia de millones de niños que crecieron escuchando su voz en sus personajes favoritos.

Además, Gloria Rocha fue ejemplo para muchos de sus compañeros, ya que ejerció diversas actividades en el doblaje.

Gloria Rocha y Mario Castañeda (Especial )

Actores de doblaje de Dragon Ball Z se despiden de Gloria Rocha

Además de Mario Castañeda, quien presta su voz a Goku, otros actores de Dragon Ball Z se despidieron de Gloria Rocha.

Lalo Garza, quien le da voz a Krillin, compartió un mensaje en X para despedir y halagar el trabajo de Gloria Rocha.

“Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo”, escribió Lalo Garza, quien destacó el trabajo de Gloria Rocha como directora de reparto de las voces de Dragon Ball Z.

René García, quien interpreta la voz de Vegeta, también compartió un mensaje para Gloria Rocha.

“(…) Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes, que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida”, expresó René García en redes sociales.