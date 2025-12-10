Te contamos quién es Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor de doblaje y voz de Topo Gigio pide donadores de sangre de forma urgente.

El mensaje pidiendo apoyo para Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue publicado en Facebook.

¿Quién es Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano es un comediante, escritor, creador de muppets y actor de doblaje.

La carrera de Gabriel Ernesto Garzón Lozano es conocida por dar voz al Topo Gigio.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

En 2016, Gabriel Ernesto Garzón Lozano sufrió la amputación de una pierna tras sufrir un accidente en Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

En la actualidad, Gabriel Ernesto Garzón Lozano tiene 57 años de edad. Nació el 27 de noviembre 1968, en la Ciudad de México.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

¿Quién es la esposa de Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Pese a ser una figura pública, no se conoce si Gabriel Ernesto Garzón Lozano tiene esposa.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Por su fecha de nacimiento, Gabriel Ernesto Garzón Lozano es del signo zodiacal Sagitario.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

¿Cuántos hijos tiene Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

El actor de doblaje Gabriel Ernesto Garzón Lozano tiene una hija llamada Fátima.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

¿Qué estudió Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Se sabe que Gabriel Ernesto Garzón Lozano estudió teatro en la UNAM. También se preparó en Estados Unidos para crear muppets.

¿En qué ha trabajado Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano es conocido por dar vida a Topo Gigio.

De igual manera, Gabriel Garzón ha trabajado en algunos programas de televisión como:

El Club de Gaby

La Casa de la Risa

Los Chuperretease

Con Topo Gigio, Gabriel Ernesto Garzón Lozano también participó en el Mundial de 2006.

En 2020, Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue elegido para dar voz a Topo Gigio en la serie animada del personaje.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

Piden donadores de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio

A través de redes sociales, se solicitaron donadores de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano.

Las personas que quieran ayudar deberán acudir al Hospital Juárez de México ubicado en: Av Instituto Politécnico Nacional 5160, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760, Ciudad de México.

Los horarios de donación son de 7:00 a 8:00 de la mañana, el acceso es ñor la zona de Urgencias.