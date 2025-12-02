¿Quiénes son las voces en español de Five Nights at Freddy’s 2? Te decimos quienes conforman el reparto en el doblaje latino para la nueva película basada en el popular videojuego.

Este es el elenco de voces en español de Five Nights at Freddy’s 2

Five Nights at Freddy’s 2 se estrenará en México el próximo 4 de diciembre, por lo que te decimos quienes son los que conformarán al elenco de doblaje en español latino de una de las películas más esperadas del año.

Pues cabe mencionar que la primera entrega de Five Nights at Freddy’s en 2023, fue una de las más esperadas por todos los fans del videojuego, y si bien no le fue tan bien en críticas, a los usuarios les encantó.

EL tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 revela a los animatrónicos (Blumhouse)

Es por eso que Blumhouse decidió continuar con la segunda parte y, a días de estrenarse te compartimos al elenco de doblaje de español latino para Five Nights at Freddy’s 2:

Abril Garza “AriGameplays” de 27 años de edad - personaje desconocido

Diego Balsa “BearsGamer” de 34 años de edad- personaje desconocido

Federíco Díaz “Fedelobo” de 38 años de edad - personaje desconocido

Luis Fernando Flores “Fernanfloo” de 32 años de edad - personaje desconocido

Carlos Díaz de 36 años de edad- Mike Schmidt (Josh Hutcherson)

Romina Marroquin de 43 años de edad- Vanessa Shelly (Elizabeth Lail)

Carlos Hernández de 50 años de edad- William Afton (Matthew Lillard)

Paula Espinosa de 14 años de edad- Abby Smidt (Piper Rubio)

Sebastián Llapur de 55 años de edad - Henry Emily (Skeet Urich)

Jorge Rafael de 13 años de edad - Daniel (Gavin Borders)

Aki Cabello de edad desconocida - Bob (David Andrew Calvillo)

Carlos Hernández de 50 años de edad- Faztalker

Five Nights at Freddy’s 2 será la continuación directa de la primera entrega en 2023, siendo dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon , creador de la franquicia de videojuegos de terror.