Vanessa Huppenkothen Labra, periodista y conductora deportiva mexicana de ascendencia alemana, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en la televisión deportiva.

Nacida en la CDMX en 1984, Vanessa Huppenkothen inició su carrera en Televisa Deportes, donde cubrió eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Tras su paso por ESPN, regresó en 2025 a TUDN como conductora principal para la cobertura del Mundial 2026, reforzando su papel como referente del periodismo deportivo.

Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN (@vanehupp / Instagram)

¿Quién es Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN?

Vanessa Huppenkothen Labra es una periodista y conductora deportiva mexicana de ascendencia alemana y aunque suele ser relacionada con la televisión deportiva mexicana. Se incorporó a ESPN en 2016, después de desarrollar durante varios años su carrera en Televisa Deportes.

Huppenkothen comenzó en los medios como conductora de cápsulas deportivas y posteriormente cubrió acontecimientos internacionales como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Nació en la Ciudad de México el 24 de julio de 1984, hija de madre mexicana (Virginia Labra) y padre alemán (Dieter Huppenkothen, exfutbolista profesional).

Vanessa Huppenkothen es conocida por su trabajo en periodismo deportivo, especialmente fútbol, y por su trayectoria en Televisa/TUDN y ESPN. Actualmente es una de las figuras destacadas de TUDN, tras su regreso en 2025 para la cobertura del Mundial 2026.

Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN (@vanehupp / Instagram)

¿Qué edad tiene Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN?

Nació el 24 de julio de 1984, por lo que tiene 42 años.

¿Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN tiene pareja?

Sí, Vanessa Huppenkothen está casada con Ricardo Dueñas quien es empresario, director general de Grupo Aeroportuario del Centro Norte - OMA con quien contrajo matrimonio civil el 12 de noviembre de 2022 en el Museo Anahuacalli, en la Ciudad de México.

Anteriormente Huppenkothen estuvo casada con Juan Fernández Recamier (2011-2013).

¿Qué signo es Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN

Vanessa Huppenkothen es Leo, ya que nació el 24 de julio. De acuerdo con su fecha de nacimiento, su signo solar pertenece al elemento fuego.

Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN (@vanehupp / Instagram)

¿Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN tiene hijos?

Vanessa Huppenkothen no tiene hijos, y en años recientes, Huppenkothen ha hablado públicamente sobre su deseo de convertirse en madre y sobre el proceso que ha vivido junto a su esposo, Ricardo Dueñas, para lograrlo.

¿Qué estudió Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN?

Vanessa Huppenkothen estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además de su preparación académica, habla varios idiomas con fluidez, entre ellos español, alemán e inglés.

Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN (@vanehupp / X )

¿En qué trabajó Vanessa Huppenkothen, periodista y conductora de TUDN?

Inició su trayectoria pública tras participar en Nuestra Belleza México 2007, y poco después se integró al equipo de Televisa Deportes (hoy TUDN), participando en eventos internacionales de gran escala como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014.

En 2016 dejó Televisa y dio el salto a ESPN, donde se desempeñó durante años como conductora titular del noticiero SportsCenter en donde continuó su carrera como conductora y periodista deportiva.

Posteriormente, concretó Vanessa Huppenkothen su regreso a TUDN para integrarse a sus programas deportivos y eventos especiales durante unos nueve años.

En 2025 regresó a TUDN como una de las conductoras principales; también ha hecho modelaje protagonizando portadas de GQ y Esquire, actuaciones menores y es embajadora de marcas como Omega.