Pachuca vs Toluca se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 4 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Toluca

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One y Tubi

Pachuca vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 4 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Pachuca vs Toluca.

Pachuca vs Toluca: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Toluca de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs Toluca podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.