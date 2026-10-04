Pachuca vs Toluca se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 4 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi
Pachuca vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 4 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Pachuca vs Toluca.
Pachuca vs Toluca: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Toluca de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Pachuca vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?
El partido Pachuca vs Toluca podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi