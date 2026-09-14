Michelle Rosas es una periodista, reportera y conductora deportiva mexicana, reconocida principalmente por su proyecto Pasión Femenil MX.

Además de que Michelle Rosas también resalta por su cobertura de la Liga MX Femenil para la visibilidad del fútbol femenil en México.

Recientemente ante su labor y cuestionamientos de reportera, Michelle Rosas recibió una respuesta fuera de lugar de parte del entrenador de Chivas Femenil, el español Antonio Contreras quien terminó disculpándose con la periodista.

¿Quién es Michelle Rosas?

Michelle Rosas es una periodista y comunicadora deportiva mexicana, que ha ganado fama por especializarse en el fútbol femenil.

Entre los proyectos de Michelle Rosas destaca Pasión Femenil MX y colaboraciones con TUDN y Milenio.

¿Quién es Michelle Rosas? Periodista deportiva (@michellerosas16)

¿Qué edad tiene Michelle Rosas, periodista deportiva?

Se desconoce la edad de Michelle Rosas, periodista deportiva

¿Quién es la pareja de Michelle Rosas?

No se tiene información pública si Michelle Rosas tiene pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Michelle Rosas, periodista deportiva?

Al no conocer su fecha exacta de nacimiento, el signo zodiacal de Michelle Rosas se desconoce.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Rosas?

Michelle Rosas no tiene hijos.

¿Qué estudio Michelle Rosas, periodista deportiva?

Se conoce que Michelle Rosas estudió Periodismo en la Universidad Enrique Díaz de León (UNEDL), en Guadalajara. También cuenta con la licencia de locutora.

¿En qué ha trabajado Michelle Rosas?

Se conoce que Michelle Rosas cuenta con 10 años de trayectoria en el sector periodístico y académica, tras ser coordinadora de la carrera de Comunicación en la UNEDL.

En el periodismo deportivo, Michelle Rosas ha colaborado en Radiorama, fue reportera de Grupo Milenio en el programa La Afición y fue productora y directora del espacio deportivo en Milenio Digital.

Actualmente, Michelle Rosas colabora en TUDN Radio, así como es reportera en La Banda FC Femenil y su propio proyecto, Pasión Femenil Mx.