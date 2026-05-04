Rodrigo Celorio Ibarra es un periodista y conductor mexicano especializado en deportes, reconocido por su trabajo en TUDN y Televisa Deportes.

Con más de una década de experiencia, ha participado en coberturas de la Liga MX, la Selección Mexicana y torneos internacionales, además de integrar mesas de análisis y programas televisivos.

Su carrera inició en el sector privado, pero desde 2012 se consolidó en televisión deportiva, donde destaca por su estilo dinámico y capacidad para conectar con la audiencia en transmisiones en vivo.

¿Quién es Rodrigo Celorio?

Rodrigo Celorio es un reportero, conductor y analista deportivo mexicano, conocido por su trabajo en TUDN, donde participa en coberturas de fútbol nacional e internacional.

Ha construido su carrera principalmente en televisión deportiva, destacando por su participación en programas, mesas de análisis y enlaces en vivo, especialmente en eventos relacionados con la Liga MX y la Selección Mexicana.

¿Qué edad tiene Rodrigo Celorio?

Se desconoce cuál es la edad de Rodrigo Celorio, pues no se conoce su fecha de nacimiento.

¿Rodrigo Celorio tiene esposa?

Sí, en el 2021 Rodrigo Celorio se casó con su actual esposa; sin embargo, se desconocen más datos sobre su identidad.

Rodrigo Celorio, reportero y conductor en TUDN (Ig: @rocelorio10)

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Celorio?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Rodrigo Celorio tiene hijos?

Sí, en el 2023 Rodrigo Celorio anunció que tendría una hija junto a su esposa.

¿Qué estudió Rodrigo Celorio?

Se desconoce qué carrera estudió Rodrigo Celorio; sin embargo, en su perfil de LinkedIn destaca que cuenta con formación de la Anáhuac y del Centro de Capacitación de Radio y Televisión Raúl del Campo.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Celorio?